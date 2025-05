Calciomercato, addio Juve: Conceiçao resta in Serie A, pagano la clausola

Francisco Conceiçao lascerà la Juventus dopo le ultime due partite di campionato: l’attaccante portoghese può restare ancora in Serie A.

Fortemente voluto da Thiago Motta la scorsa estate, Conceiçao non ha fatto centro nel cuore della Juventus e non verrà riscattato dal Porto. L’esterno portoghese è funambolico, un grande dribblatore, ma non ha saputo fare la differenza in bianconero, tanto da essersi trasformato in pochissimo tempo in una semplice riserva e non in titolare fisso, come aveva sperato sin da inizio stagione.

Il futuro di Conceiçao è ancora fortemente legato alla Serie A perché dopo l’addio alla Juventus potrebbe esserci un nuovo accordo a trattenerlo in Italia.

Calciomercato, Conceiçao lascia la Juventus: le ultime

La stagione di Francisco Conceiçao con la Juventus è stata tutt’altro che semplice. Dal suo arrivo in estate c’erano state tante aspettative, molto alte e importanti, sul suo possibile impatto sul mondo della Serie A, considerando le sue qualità che avrebbero potuto fare la differenza.

Conceiçao alla Juve non ha fatto bene, tra infortuni e situazioni interne allo spogliatoio evidentemente difficili da gestire anche per un calciatore del suo livello e alla fine è diventato una riserva sia con Thiago Motta che con Tudor.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus non riscatterò Conceiçao che, dunque, tornerà al Porto e cercherà fortuna altrove.

Conceiçao idea per il Milan: i rossoneri ci provano

L’addio di Conceiçao alla Juventus non significherà per forza addio alla Serie A. Il ritorno al Porto sarà pura formalità per il calciatore portoghese che ora vuole mettersi in mostra in campionati diversi da quello della sua comfort zone e cercherà ancora un’esperienza in uno dei top campionati europei.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, il Milan valuta anche Francisco Conceiçao tra i nomi per la prossima stagione per rinforzare il reparto offensivo. I rossoneri sono in procinto di numerosi cambiamenti e anche in attacco potrebbero esserci movimenti importanti.

Dal padre al figlio, il Milan potrebbe cambiare Conceiçao. Il tecnico saluterà al 100% il club meneghino ma “al suo posto” potrebbe arrivare il figlio per rinforzare le corsie offensive, nell’ottica di una rinfrescata all’attacco.

Conceiçao al Milan: pagano la clausola

Francisco Conceiçao è uno degli obiettivi del Milan per la prossima stagione. L’attaccante portoghese è uno dei nomi maggiormente ricercati per la prossima stagione, visto che può essere uno dei calciatori più interessanti su cui puntare.

Il Milan pensa a Conceiçao ma dovrà pagare la clausola rescissoria da 30 milioni di euro per strapparlo al Porto e confermarlo ancora in Serie A per la prossima stagione. Il portoghese potrebbe avere una nuova chance per dimostrare il suo reale valore.