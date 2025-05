Italiano, addio Bologna: allenerà un’altra big in Serie A

Vincenzo Italiano è uno degli allenatori più apprezzati dell’intera Serie A: il suo futuro può cambiare, c’è una big pronta a prenderlo.

La vittoria della Coppa Italia con il Bologna è il primo trofeo da allenatore vinto da Italiano che per anni ha sfiorato le coppe con la Fiorentina senza mai trovare, però, la gioia di alzareun trofeo al cielo. A Firenze ha sfiorato la vittoria della stessa Coppa Italia ma anche della Conference League ma le tre finali disputate non sono andate come sperava e ora ha eliminato tutta la sua delusione in un colpo solo.

Il futuro di Vincenzo Italiano è tutto da scrivere: a fine stagione può lasciare il Bologna per firmare con un’altra big del nostro campionato.

Bologna, rischio addio per Italiano: le ultime

A Bologna si è scritta una pagina di storia dopo la vittoria della Coppa Italia contro il Milan e ora tutti i tesserati del club sono diventati dei veri e propri idoli per l’intera città. Tra i più amati e acclamati di tutti c’è Vincenzo Italiano, il vero artefice, insieme alla dirigenza, del grande lavoro che è stato svolto in questa stagione.

Sono tutti felici di Italiano e tutto il mondo Bologna vorrebbe la sua permanenza anche nella prossima stagione per continuare a crescere e sognare insieme.

Secondo le ultime notizie di mercato, però, Vincenzo Italiano può lasciare il Bologna per firmare subito con un’altra big del nostro campionato.

Italiano è l’obiettivo del Milan: sarà lui il nuovo allenatore?

Il Milan segue con interesse Vincenzo Italiano. I rossoneri hanno deciso di cambiare allenatore per iniziare la prossima stagione con un nuovo progetto importante e ambizioso che possa riportare la squadra in alto, a sognare vette altissime e trofei di primo piano.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il Milan sta puntando Vincenzo Italiano. La dirigenza ha deciso di prendere un tecnico che conosca bene il campionato e con una filosofia di gioco ben delineata che possa migliorare il quadro generale di quanto visto in questa annata sciagurata.

Italiano al Milan sarebbe un colpo d’oro per i rossoneri perché si metterebbe in ordine una squadra in difficoltà dal punto di vista della proposta di gioco e anche mentalmente.

Italiano al Milan: è l’alternativa ad Allegri

La dirigenza del Milan sta puntando diversi allenatori in vista della prossima stagione e ora Vincenzo Italiano è balzato in cima alla lista dei desideri del club rossonero, per qualità, esperienza e capacità di stravolgere le squadre che allena e portarle a un livello molto alto.

Italiano è l’alternativa ad Allegri per il Milan. Il club vuole italianizzare la rosa, partendo proprio dall’allenatore, e quindi ora è corsa a due per un posto in panchina.