Thiago Motta di nuovo in Serie A: primo acquisto dalla Juventus

Thiago Motta è pronto a tornare in Serie A dopo l’addio alla Juventus: firma per una big e guarda già al mercato.

Il tecnico italo-brasiliano ha vissuto un’esperienza negativa alla Juve, finita con l’esonero qualche mese fa e con un sentimento di fallimento che è stato molto più forte della soddisfazione iniziale di aver firmato con i bianconeri. A fine stagione troverà l’accordo per separarsi definitivamente dal mondo Juventus per riaprire subito un altro capitolo della sua carriera da allenatore che non può permettersi frenate.

Il futuro di Thiago Motta ha già preso una direzione ben precisa: non intende restare fermo e c’è già una nuova opportunità ad aspettarlo.

Thiago Motta torna in Serie A: le ultime

Il profilo di Thiago Motta è ancora tra i più apprezzati dai dirigenti delle squadre italiane che sono alla ricerca di un nuovo allenatore per dar modo alle rispettive squadre di avviare un nuovo progetto e di ambire a un futuro estremamente importante.

Thiago Motta ha imparato una grossa lezione da questa stagione con la Juventus e ora vuole subito riscatattarsi prendendo le redini di un altro club importante per rialzarsi subito.

Secondo le ultime notizie, il futuro di Thiago Motta sta cambiando proprio in queste ore: il suo nome torna in primo piano per i più importanti club.

Futuro Thiago Motta: contatti con l’Atalanta

Il futuro di Thiago Motta sta cambiando in queste settimane di fine stagione e presto entrerà totalmente nel vivo. Dopo l’addio alla Juve è pronto a prendere in eredità una panchina scottante ma che potrebbe fare al suo caso.

Secondo quanto riferisce Sportmediaset, il futuro di Thiago Motta potrebbe essere di nuovo in Serie A: c’è l’Atalanta che cerca l’erede di Gian Piero Gasperini e potrebbe puntare sull’ex Juventus e Bologna per dare il via a un nuovo progetto.

Thiago Motta all’Atalanta sarebbe un grande colpo di mercato per la Dea perché darebbe una svolta rispetto a quanto fatto da Gasperini ma si seguirebbe comunque una linea di continuità dal punto di vista dell’idea di gioco.

Atalanta, Thiago Motta strappa un colpo alla Juventus

Firmando con l’Atalanta, Thiago Motta avrebbe modo di esprimere al meglio tutto se stesso, visto che la Dea è una sorta di evoluzione del suo Bologna. È una piazza senza troppe pressioni ma fortemente ambiziosa e quindi avrebbe modo di mettere in pratica le sue idee.

Il primo colpo dell’Atalanta di Thiago Motta potrebbe essere Francisco Conceiçao. Il portoghese tornerà al Porto e non verrà riscattato dalla Juve ma può essere acquistato per 30 milioni di euro, pagando la clausola al club lusitano.