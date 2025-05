Darwin Nuñez in Serie A: “Trattativa viva” – Fabrizio Romano

Il calciomercato delle big di Serie A è già in fermento: ora c’è una trattativa aperta con li Liverpool per Darwin Nuñez.

L’attaccante uruguaiano ha vissuto una stagione molto difficile con i Reds, visto che per Arne Slot non è stato mai il vero titolare della rosa ed è diventato in poco tempo una delle riserve di lusso del club. Era arrivato in Premier League con aspettative altissime che ha rispettato fino a un certo punto, prima di perdere “aura” e il posto da titolare, con Luis Diaz che si è preso il posto da centravanti, nonostante non lo fosse realmente.

Il futuro di Darwin Nuñez è tutto da scrivere ma la Serie A è un’opzione concreta per rilanciarsi e per avere modo di riprendersi anche mentalmente e dal punto di vista delle aspettative.

Calciomercato, Darwin Nuñez in Serie A: le ultime

Il nome di Darwin Nuñez torna a essere centrale nelle idee di mercato dei top club di Serie A. La sua esperienza al Liverpool sembra essere ormai terminata, visto che in questa stagione non ha giocato tantissimo e non è il prototipo di attaccante che piace ad Arne Slot.

L’attaccante uruguaiano ha messo a segno solo 7 gol e 7 assist in questa stagione, in 45 presenze: dunque uno score molto molto basso per un centravanti con le sue qualità che ora non può fare altro che iniziare una nuova avventura.

Secondo le ultime notizie di mercato, c’è una trattativa aperta per il colpo Darwin Nuñez in Serie A: l’uruguaiano può firmare subito con una big.

Colpo Darwin Nuñez: trattativa aperta con il Napoli

Il Napoli sta valutando diversi nomi nuovi per l’attacco. Antonio Conte ha chiesto molti rinforzi in vista della prossima stagione, visto che si giocherà anche in Champions League e c’è disperato bisogno di migliorare la squadra in tutti i reparti. Il solo Lukaku non basterà a gestire le tre competizioni e quindi serve un altro bomber che possa tenere alto il “sentimento” di concorrenza e soprattutto che possa portare il Napoli in alto.

Secondo quanto riferisce Fabrizio Romano, il Napoli è una delle squadre interessate a Darwin Nuñez per la prossima stagione. Gli azzurri sono alla ricerca di un nuovo bomber e l’uruguaiano potrebbe essere ceduto a cifre non troppo alte, dunque potrebbe diventare “un’occasione” per Manna e Conte.

Darwin Nuñez potrebbe rilanciarsi al Napoli. Con un allenatore come Conte, inoltre, potrebbe davvero ritrovare tutta la garra che sembra aver perso ormai con il Liverpool.

Futuro Darwin Nuñez: il Napoli fa sul serio

“Uno degli attaccanti per cui il Napoli ha chiamato è certamente Darwin Nuñez gli azzurri sono una delle squadre europee informate sul calciatore“, ha rivelato Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube dedicato al calciomercato.

Il Liverpool cederà Darwin Nuñez per 50 milioni di euro, anche se il Napoli proverà a strapparlo ai Reds a cifre minori, in modo da poter coprire anche meglio il suo ingaggio da 4.5 milioni di euro a stagione.