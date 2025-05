Calciomercato, colpo Carnesecchi: firma con una big in Serie A

Il campionato volge ormai al termine e molte squadre sono già alla ricerca dei colpi nuovi sul calciomercato: una big vuole chiudere per Carnesecchi.

Il portiere dell’Atalanta è stato uno dei migliori della Serie A in questa stagione e si sta stabilendo su livelli davvero molto importanti, visto che ha accumulato ora anche esperienza in Europa ed è uno dei portieri che Luciano Spalletti tiene in considerazione per la Nazionale italiana. L’Atalanta si gode il talento del proprio giovanissimo portiere ma in estate la sinfonia legata al suo futuro potrebbe cambiare e per la Dea ci sarà da ragionare.

Il futuro di Marco Carnesecchi è tutto ancora da valutare: ci sono già dei rumours di mercato che lo vorrebbero lontano dai nerazzurri per firmare con un’altra big.

Calciomercato, colpo Carnesecchi in Serie A: le ultime

La stagione di Marco Carnesecchi è stata straordinaria sotto tutti i punti di vista. Gian Piero Gasperini lo ha confermato titolarissimo del ruolo e gli ha garantito tutte le presenze possibili in Serie A e in Champions League, rendendolo ancora più determinante e qualitativamente importante rispetto alla passata stagione.

Il profilo di Carnesecchi è sempre stato di alto valore ma ora sta crescendo sempre di più e ora è l’obiettivo e il desiderio di mercato di altre squadre di alta fascia.

Secondo le ultime notizie di mercato, Marco Carnesecchi è diventato l’obiettivo di un’altra big che può cambiare portiere e vuole ripartire da un numero 1 di altissimo livello.

Milan, via Maignan: sogno Carnesecchi

A fine stagione il Milan può perdere Mike Maignan. Il portiere francese è una delle colonne portanti dello spogliatoio rossonero ma in questa stagione anche lui ha perso ogni certezza e non ne ha data alcuna alla sua squadra, neppure nelle partite più complicate in cui negli anni scorsi era determinante.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, il Milan può salutare Maignan a fine stagione e il sogno di mercato dei rossoneri è Marco Carnesecchi. Senza Europa, il francese dovrà essere necessariamente ceduto, anche per motivi economici e di bilancio ma al suo posto serve un portiere di alto livello.

Marco Carnesecchi al Milan sarebbe uno dei colpi più importanti dell’intero calciomercato di Serie A ma convincere l’Atalanta e lo stesso calciatore è molto complicato, proprio per motivi sportivi.

Milan su Carnesecchi: il valore di mercato

Il Milan è sulle tracce di Marco Carnesecchi ma il colpo tra i pali è molto complicato e anche in caso di addio di Maignan è un affare estremamente difficile da realizzare. Tutto è ancora da scrivere ma in alto mare, anche per i costi dell’operazione.

L’Atalanta valuta Carnesecchi 40 milioni di euro, cifre altissime per il Milan che se non dovesse centrare la qualificazione in Europa perderebbe cifre enormi come introiti UEFA.