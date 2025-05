Roma e Juventus: la Champions ‘dipenderà’ da una moneta

A 90 minuti dalla fine di questo avvincentissimo campionato, la corsa al quarto posto, ovvero alla Champions League, è ancora apertissima.

Juventus, Roma e Lazio si giocheranno tutto nell’ultima giornata di questo campionato, che proprio come la 37esima sarà in contemporanea. Tra le tre, però, i bianconeri e i giallorossi godrebbero di un leggero vantaggio per via dei punti di vantaggio che hanno in classifica rispetto alla formazione di Marco Baroni.

Se dovessimo fare il gioco delle percentuali, dunque, Juventus 40%, Roma 35% mentre Lazio 25%, ma qualora la Vecchia Signora si suicidasse all’ultima giornata il quarto posto si potrebbe decidere tramite il lancio della monetina.

Si deciderà tutto all’ultima giornata

Oltre allo scudetto e alla salvezza, anche la corsa al quarto posto si deciderà all’ultima giornata di campionato. Juventus, Roma e Lazio si daranno battaglia per qualificarsi alla prossima Champions League, con le prime due che godrebbero di un oggettivo vantaggio di classifica rispetto ai biancocelesti.

Solo un incastro di risultati potrebbero permettere alla Lazio di gioire, motivo per il quale a detta di molto la formazione di Marco Baroni potrebbe già essere considerata fuori da questa sfida, seppur non ancora matematicamente. In realtà lo stesso discorso lo si potrebbe fare anche per la Roma, dato che il destino del quarto posto è tutto nelle mani della Juventus. Alla squadra di Igor Tudor basterà vincere contro il Venezia per garantirsi un posto alla prossima Champions League, ma se questo non dovesse accadere?

Ovviamente stiamo parlando di uno scenario decisamente molto remoto, anche perché come per la Lazio anche in questo caso si dovrebbero verificare una serie di incastri clamorosi, ma nel momento in cui questo dovesse verificarsi Roma e Juventus potrebbero giocarsi il quarto posto…con una monetina. A riportarlo i colleghi di TMW.

Roma e Juventus: il quarto posto dipende da una monetina

La Juventus resta la favorita al quarto posto, ma i colleghi di TMW hanno ipotizzato uno scenario clamoroso secondo il quale la Vecchia Signora e la Roma si giocherebbero l’ultimo pass per la prossima Champions League con una monetina.

Questo scenario si verificherebbe nel momento in cui la Juventus perdesse 3 a 0 contro il Venezia mentre la Roma pareggiasse 1 a 1 contro il Torino. In quel caso entrambe le squadre concluderebbero la stagione con 67 punti in classifica, con scontri diretti in parità (1-1, 0-0), così come la differenza reti complessiva e quella negli scontri diretti. Stesso discorso varrebbe anche con risultati diversi come ad esempio 4-1 e 2-2 e così via. Solo in questo caso il quarto posto verrebbe deciso con il lancio di una monetina.