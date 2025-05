Roma: il colpo dall’Atalanta si chiude con lo scambio

Il calciomercato della Roma passa dal gran colpo dall’Atalanta, che può chiudersi con lo scambio.

A riportare la notizia è Radio Manà Manà Sport Roma che, nel corso di questo pomeriggio, ha svelato quelli che sono stati i contatti col club di proprietà proprio del giocatore dell’Atalanta, per la cessione alla Roma che può concludersi attraverso lo scambio.

Il club sarebbe intenzionato a prendere a titolo definitivo il calciatore in arrivo dalla Roma, anche se non ad ogni costo. Da capire se l’Atalanta procederà o meno verso il “sì” sul via libera da dare prima di intavolare questa operazione che coinvolge ben tre squadre, ma tutto pare che possa concludersi con lo scambio che la Roma piazzerebbe per il colpo a sorpresa dalla Dea.

Calciomercato Roma: scambio con l’Atalanta, la rivelazione

Non è stata un’annata felicissima quella per il calciatore dell’Atalanta che, a causa proprio dei diversi problemi fisici, non è mai riuscito a viversi un’esperienza da titolare indiscusso. Eppure le sue qualità, sin dai tempi del Bayer Leverkusen, avevano fatto presagire che in Serie A, per la Dea, potesse essere uno dei migliori giocatori dell’intero organico per Gian Piero Gasperini.

L’Atalanta avrebbe valutato se tenere o meno il centrale ivoriano. Nella prossima estate, che ormai è alle porte, sarà rispedito al Bayer Leverkusen e senza riscatto, alle cifre che chiede il club della Bundesliga. Pertanto, ecco che la Roma a quel punto, tenterà di trattenerlo in Serie A. Come? Attraverso lo scambio, non diretto alla Dea.

Sarebbe scambio con l’Atalanta solo di fronte al riscatto della Dea, per poi spedirlo in giallorosso. Ma è invece col Bayer Leverkusen che la Roma aprirà una trattativa per capire se sarà o meno realizzabile l’operazione che vede lo scambio per portarsi a casa e in giallorosso, con destinazione in Capitale per Odilon Kossounou.

Roma, scambio tra cartellini: chi parte dai giallorossi

La contropartita per arrivare ad Odilon Kossounou è il difensore che è già partito per la destinazione in Bundesliga, Mario Hermoso.

Dopo soli sei mesi, il difensore spagnolo che non ha convinto né i suoi primi due allenatori, tantomeno Claudio Ranieri alla Roma, è partito con destinazione in Germania. E lo stesso Leverkusen vorrebbe adesso trattenerlo. Per farlo, con la Roma che ne approfitterebbe proponendo proprio il cartellino dell’ex Atletico Madrid, ecco che si aprirebbe l’opzione per lo scambio: Kossounou alla Roma e Mario Hermoso al Bayer Leverkusen, a titolo definitivo.