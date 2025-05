“Cristiano Ronaldo all’Inter”, incontro per le firme: giocherà subito

Cristiano Ronaldo è ancora una volta l’oggetto del desiderio di molti club che sono alla ricerca di campioni: l’Inter lo acquista davvero?

L’esperienza del campione portoghese in Arabia Saudita sta andando bene dal punto di vista personale ma molto meno bene dal punto di vista della squadra, visto che neppure l’arrivo di Stefano Pioli ha permesso alla squadra di vincere trofei e di diventare la più forte della Saudi Pro League, quindi il portoghese sta meditando sul suo futuro.

Inoltre l’Al-Nassr non parteciperà al Mondiale per Club e Cristiano Ronaldo resterebbe, così, fuori dalla competizione più importante al mondo per le società e questa situazione sta creando diversi movimenti di mercato.

Calciomercato Inter, colpo Cristiano Ronaldo: le ultime

Il nome di Cristiano Ronaldo crea sempre situazioni estremamente emozionanti e difficili da gestire per tifosi e società. I club che sono alla ricerca di nuovi campioni per poter migliorare le rispettive rose sono molti e a tutti questi è stato accostato il campione portoghese che è in procinto di lasciare l’Al-Nassr e forse l’Arabia Saudita.

Il futuro di Cristiano Ronaldo sarà ancora ad altissimi livelli e ora sembra esserci anche un clamoroso intreccio di mercato con l’Inter, con Beppe Marotta che potrebbe portarlo in nerazzurro.

Secondo le ultime notizie di mercato, Cristiano Ronaldo è il nome a sorpresa su cui starebbe lavorando l’Inter per il Mondiale per Club.

Cristiano Ronaldo all’Inter: le quote dei bookmakers

Crisitano Ronaldo all’Inter è una clamorosa suggestione di mercato che potrebbe realmente verificarsi nelle prossime settimane. Nonostante l’età avanzata, l’asso portoghese non ha la minima intenzione di fermarsi e di lasciare il calcio: il suo desiderio è quello di essere ancora protagonista ad alti livelli e potrebbe decidere di tornare in Italia.

Ronaldo all’Inter è anche una delle suggestioni che arrivano dai bookmakers. Sono pochissimi i tifosi a credere a questa possibilità di mercato ma le quotazioni relative al passaggio del campione portoghese in maglia nerazzurra in vista del Mondiale per Club sono in forte rialzo.

Secondo i bookmakers le quote per il trasferimento di Cristiano Ronaldo all’Inter entro il 14 giugno 2025 sono in calo e sono offerte mediamente tra il 4.25 e il 5.00, dunque un affare non impossibile ma neppure semplicissimo da realizzare.

Inter, Cristiano Ronaldo solo per il Mondiale per Club

L’Inter sarà impegnata al Mondiale per Club tra poco meno di un mese e vorrà arrivare fino in fondo alla competizione per aggiungere un trofeo importantissimo alla propria bacheca. E in questo senso proprio Cristiano Ronaldo potrebbe dare un grosso aiuto dal punto di vista sportivo ma anche come immagine al club.

Qualora dovesse concretizzarsi l’accordo Cristiano Ronaldo-Inter, Simone Inzaghi lo schiererebbe subito titolare in attacco accanto a uno tra Lautaro Martinez e Marcus Thuram, estremamente stanchi dopo questa stagione. Ma l’accordo con il portoghese potrebbe terminare a competizione finita.