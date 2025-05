Occasione Romagnoli in Serie A: firma a giugno in una big

Alessio Romagnoli è uno dei nomi che più di tutti inizia a interessare alle big: dirà addio alla Lazio tra qualche giorno.

Il difensore biancoceleste ha vissuto una stagione molto importante con Marco Baroni, è cresciuto molto e ha saputo mettere in mostra tutte le sue grandi qualità. È stato uno dei protagonisti della cavalcata della Lazio verso la qualificazione in Champions League che forse mancherà solo per una manciata di punti ma alla fine del campionato potrebbe salutare la sua squadra del cuore per vivere una nuova esperienza di alto livello.

Il futuro di Alessio Romagnoli è in un momento decisivo, anche se niente di ufficiale è stato ancora deciso e comunicato: ci sono grosse novità in arrivo.

Calciomercato, addio Romagnoli: cambia squadra in Serie A

Il futuro di Alessio Romagnoli con la Lazio è tutto ancora da scrivere ma c’è un grande punto interrogativo che aleggia sulla figura del difensore italiano. È stato uno dei migliori della stagione dei biancocelesti, sempre presente e l’ultimo a mollare e quindi anche il suo profilo è diventato di grande interesse.

La situazione di Romagnoli può cambiare da un momento all’altro: ci sono diverse squadre che hanno mostrato interesse in lui e ora c’è tutto da verificare.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Lazio è in procinto di perdere Alessio Romagnoli: ci sono state delle frizioni interne con la dirigenza e ora è pronto l’addio.

Futuro Romagnoli: addio Lazio per un’altra big

La Serie A a giugno potrebbe già vedersi scatenare il calciomercato: alcuni calciatori possono cambiare maglia nella finestra “speciale” di mercato e tra questi c’è anche Alessio Romagnoli.

Secondo quanto riferisce TMW, il futuro di Alessio Romagnoli con la Lazio può cambiare da un momento all’altro. Pochi giorni fa lo stesso difensore aveva ribadito che è interessato a restare alla Lazio ma al momento la promessa di rinnovo che gli era stata fatta non è ancora andata in porto.

Il Napoli sta monitorando la situazione di Romagnoli per acquistarlo già a giugno. I contatti con il suo entourage sono già stati avviati e l’unico modo per far saltare la trattativa sarebbe proprio il rinnovo con la Lazio, che è la priorità del difensore.

Romagnoli al Napoli? La Lazio fissa il prezzo

Alessio Romagnoli è uno dei nomi che interessa al Napoli in vista della prossima stagione. Il difensore romano vuole restare ad alti livelli e se non potrà continuare alla Lazio accetterebbe volentieri una delle altre big del nostro campionato.

Il Napoli pensa a Romagnoli per renderlo una delle pedine della difesa nelle rotazioni della prossima stagione ma per acquistare il classe ’95 servono non meno di 15 milioni di euro.