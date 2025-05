Calciomercato, affare Retegui: accordo in Serie A per 60MLN

Mateo Retegui è il capocannoniere della Serie A 2024/25: in estate è pronto per cambiare squadra e restare in Serie A.

L’attaccante italo-argentino si è distinto per una stagione eccezionale, meravigliosa sotto tutti i punti di vista e speciale anche per l’Atalanta, visto che con i suoi gol ha contribuito a sognare lo Scudetto per lunghi tratti della stagione e poi a centrare il reale obiettivo di inizio campionato: la qualificazione in Champions League.

Le prestazioni di Mateo Retegui hanno confermato il suo talento straordinario e ora sono pronte le aste per assicurarsi uno dei più forti e decisivi centravanti di tutta Europa.

Calciomercato, Retegui lascia l’Atalanta

Il nome di Retegui è diventato sempre più importante per il calcio italiano. È un pilastro imprescindibile per l’Atalanta e ora anche per la nazionale di Luciano Spalletti.

I numeri di Retegui hanno confermato il suo enorme talento e la sua fame di gol e vittorie. L’Atalanta è stata eccezionale ad acquistarlo la scorsa estate per sostituire Scamacca e ha saputo sfruttare al meglio tutte le sue caratteristiche migliori per permettergli di esprimersi a livelli altissimi.

Secondo le ultime notizie di mercato, Mateo Retegui è già pronto a dire addio all’Atalanta dopo appena una stagione in nerazzurro.

Calciomercato Juventus, tutto su Retegui: niente Osimhen

Il mercato attaccanti sta iniziando a prendere forma in maniera sempre più importante e ora anche i nomi di prima fascia iniziano a farsi spazio nelle idee delle big che sono pronte a fare investimenti di qualità.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, la Juventus ha messo nel mirino Mateo Retegui per la prossima stagione. I bianconeri diranno addio a Dusan Vlahovic e stanno cercando un altro centravanti da 20 e più gol stagionali e vogliono puntare sul bomber italiano.

L’idea che porta a Osimhen si sta facendo più complicata per via delle richieste del Napoli e della concorrenza europea che sta aumentando e quindi potrebbe essere più semplice andare sul centravanti della nazionale.

Retegui alla Juventus: già fissate le cifre per l’accordo

La Juventus ha messo Mateo Retegui nel mirino e ci sta lavorando già da qualche mese. Il calciatore prima di dare il suo assenso vuole capire se i bianconeri giocheranno la prossima Champions League oppure no.

L’Atalanta, intanto, ha già fissato il prezzo della cessione: 60 milioni. Acquistato a poco più di 20 milioni, Retegui potrebbe essere l’ennesima plusvalenza super targata Gasperini che potrebbe portare nelle casse della Dea cifre importanti per costruire una rosa ancora più forte in tutti i reparti.