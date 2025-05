Stanno tentando Bruno Fernandes: giocherà il Mondiale per Club

Dopo la delusione di mercoledì in Europa League Bruno Fernandes potrebbe mettere in discussione la sua permanenza al Manchester United.

Certo, nell’immediato post partita l’attuale capitano dei Red Devils ha detto che di lasciare Old Trafford non se ne parla proprio, a meno che non sia il Club a volerne l’addio. Nel corso di queste 48 ore qualcosa sembrerebbe però cambiata, soprattutto lato calciatore, tentato da un’occasione non solo ricchissima ma anche molto affascinante, dato che su di lui si sarebbe cominciata a muovere una delle squadre che il prossimo giorno sarà protagonista al Mondiale per Club FIFA 2025.

Bruno Fernandes lascia il Manchester United

La fascia da capitano del Manchester United potrebbe non avere un proprietario prima dell’inizio della prossima stagione, anche perché in queste settimane Bruno Fernandes potrebbe liberare il suo armadietto per provare una nuova avventura in carriera.

Questa notizia ovviamente va in contrasto con le dichiarazioni post Tottenham del diretto interessato, che intervistato da una nota emittente britannica aveva ribadito la sua totale volontà di restare a Manchester, a patto che ovviamente il Club non volesse altro. Al momento, però, dai piani alti di Old Trafford non sarebbe trapelato nulla in merito, con Bruno Fernandes che comunque sarebbe finito nel mirino di diverse squadre, una delle quali parteciperà al prossimo Mondiale per Club insieme a squadre come Manchester City, Real Madrid e Inter, fra le altre.

Stando dunque a quanto riportato dal collega Sacha Tavolieri sui propri profili social, l’Al-Hilal starebbe seriamente tentando il portoghese in vista della prossima stagione, come conferma anche la prima offerta presentata al calciatore e quest’ultimo avrebbe al momento rifiutato perché ne vorrebbe ricevere una ancora più importante, anche perché a 31 anni crede ancora di poter fare la differenza in un campionato importante come la Premier League e con una maglia pesante e gloriosa come quella del Manchester United.

Prima offerta per Bruno Fernandes: le ultime

Bruno Fernandes potrebbe a sorpresa lasciare il Manchester United in estate. Nonostante le parole di amore eterno riservate al club inglese mercoledì post finale di Europa League, il portoghese starebbe seriamente valutando l’offerta che gli è stata presentata dall’Al-Hilal.

Al momento non sarebbero ancora usciti fuori i dettagli di questa, ma il collega Sacha Tavolieri ha ripotato che il calciatore non sarebbe stato convinto al punto da dire sì. Fernandes si aspetta un’offerta ancora più ricca ed importante per lasciare all’età di 31 anni il calcio che conta, quello europeo, ma la notizia comunque è una ed è piuttosto importante: il capitano del Manchester United ha aperto alla possibilità di trasferirsi in Arabia Saudita all’Al-Hilal, quindi è tutto un continuo evolversi da qui alle prossime settimane. Obiettivo? Trasferirsi entro il prossimo 12 giugno, così da poter prendere parte al Mondiale per Club.