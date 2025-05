Bijol in una Big, addio Udinese: i dettagli

Jaka Bijol ha idee chiarissime sul suo futuro. Ha svelato tutto prima del match contro la Fiorentina

Non è stato certo il miglior finale di stagione per Jaka Bijol. Il difensore sloveno ha concluso il suo campionato con un’espulsione rimediata nel match casalingo contro la Fiorentina. Un provvedimento, quello preso dall’arbitro Marcenaro con il doppio giallo, che ha lasciato non pochi dubbi visto che Bijol aveva preso la palla nel contrasto con Pablo Mari.

Il rosso comminato allo sloveno si è rivelato poi decisivo per l’esito della partita con la Fiorentina che si è imposta 2-3, conquistando anche la qualificazione alla prossima edizione di Conference League grazie alla concomitante sconfitta della Lazio con il Lecce. Per Bijol è terminata così l’esperienza all’Udinese, cominciata nel 2022 con il suo approdo in bianconero dal CSKA Mosca.

Era stato lui stesso, infatti, a sancire il suo addio alla compagine friulana con un’intervista a Telefriuli in cui ha palesato l’intenzione di proseguire la sua carriera altrove. Un’ipotesi già sfiorata la scorsa estate, quando dopo l’Europeo disputato con la Slovenia, Bijol era stato cercato soprattutto da Inter e Fiorentina.

Bijol conferma tutto. Sarà addio con l’Udinese, ecco dove può andare

Alla domanda se si vedesse ancora in bianconero per la prossima stagione, Bijol ha risposto con schiettezza: “Sinceramente no, vorrei fare uno step in avanti, crescere ancora. Vorrei una nuova avventura.” Questa l’intenzione del difensore sloveno che, verosimilmente, non sarà l’unico dei big a lasciare l’Udinese. Difficilmente, infatti, rivedremo ancora in bianconero anche Lorenzo Lucca e Oumar Solet. In bilico anche la conferma di Alexis Sanchez.

Bijol è uno dei potenziali obiettivi dell’Inter per rinforzare la difesa. I nerazzurri, anche con la doppia conferma di Acerbi e De Vrij, acquisteranno un nuovo centrale più giovane con l’obiettivo di svecchiare il reparto e aumentarne la competitività. L’Inter è sullo sloveno da tempo. Nonostante la sua intenzione di lasciare il club, l’Udinese, forte di un contratto fino al 2027, di certo non svenderà Bijol.

E’ di almeno 20 milioni la valutazione del difensore, prezzo che l’Inter può abbassare con l’inserimento di una contropartita. A riguardo, all’Udinese potrebbero interessare sia Francesco Pio Esposito che Tomas Palacios. Entrambi rientreranno all’Inter dai rispettivi prestiti allo Spezia e al Monza. Per Esposito, non è affatto da escludere una nuova cessione a titolare temporaneo, stavolta però in un club di Serie A per acquisire esperienza nel campionato che lo vedrà protagonista nelle stagioni avvenire.

Stesso destino anche per Palacios che al Monza ha trovato spazio. L’Inter crede nelle potenzialità dell’argentino e, con un altro prestito, può provare a valorizzare l’investimento fatto un anno fa (6.5 milioni) per acquistare Palacios dall’Indipendiente Rivadavia. Bijol, nel frattempo, attende l’arrivo di offerte. In Serie A, oltre all’Inter lo seguono anche Fiorentina e Napoli.