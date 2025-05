Blitz della moglie in città, è fatta: Inzaghi lascia dopo Monaco

Dopo la finale di Champions League Simone Inzaghi farà ritorno ad Appiano Gentile per liberare il suo ufficio e dire addio all’Inter.

Stando alle ultime notizie, infatti, il tecnico nerazzurro è sempre più tentato dall’idea di intraprendere questa nuova, ricca ed entusiasmante avventura in carriera, nonostante restare a Milano sia sempre stata la sua priorità. C’è un però che non è mai stato considerato, ovvero la volontà della famiglia, che in queste settimane è cambiata a favore di un cambiamento anche dopo che la moglie di Inzaghi, Gaia Lucariello, ha fatto un sopralluogo in città ritenendola idonea per il futuro della sua famiglia.

Blitz in città della moglie: Inzaghi lascia l’Inter dopo Monaco

Champions League o meno, Simone Inzaghi dopo la finale di Monaco contro il Paris Saint Germain potrebbe dire addio all’Inter. Uno scenario fino a qualche mese fa impensabile, ma che avrebbe preso sempre più quota dopo che il tecnico nerazzurro è stato contattato da una grande del calcio saudita.

Ovviamente non è ancora detta l’ultima parola, ma la proposta da 50 milioni di euro a stagione avrebbe ingolosito e non poco Simone Inzaghi, che inevitabilmente un pensierino ce lo starebbe facendo. La sua priorità, comunque, resta l’Inter, anche se eventualmente la vittoria in Champions League potrebbe chiudere un cerchio che permetterebbe al tecnico italiano di andare via con l’anima in pace. Allo stesso tempo, però, c’è da dire anche in caso di sconfitta Inzaghi lascerebbe comunque (ed eventualmente) a testa alta, dato che i risultati in questi anni non sono mai mancati.

A fronte di questi due fattori importanti la sensazione è che l’allenatore sia sempre più vicino dal sedersi sulla panchina dell’Al-Hilal nella prossima stagione, soprattutto dopo che la moglie Gaia Lucariello ha fatto un sopralluogo a sorpresa negli scorsi giorni a Riyad per cominciare a conoscere la città e vedere qualche appartamento. A riportarlo i colleghi di Tuttosport.

Inzaghi via: il sostituto è un ex Milan e Juventus

Dobbiamo cominciare ad abituarci al fatto che l’anno prossimo potrebbe esistere un’Inter senza Simone Inzaghi. Ovviamente l’ultima parole non è stata ancora detta, con il tecnico che vorrebbe aspettare la finale di Champions League per pronunciarsi in merito al suo futuro, ma la sensazione è il rischiamo dell’Al-Hilal, e dei suoi soldi, sia troppo forte.

A fronte di questo Giuseppe Marotta si sarebbe cominciato a muovere di conseguenza, avviando un vero e proprio casting per il nuovo allenatore dell’Inter. Il possibile addio di Antonio Conte al Napoli potrebbe intrigare il presidente nerazzurro, che per sostituire Simone Inzaghi avrebbe messo gli occhi su Massimiliano Allegri, che fra tutti gli allenatori momentaneamente liberi è quello che dà più garanzie non solo in Italia, ma anche in Europa. Staremo a vedere.