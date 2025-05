Napoli, affare “alla Kim”: il regalo per convincere Conte

Il Napoli ha appena vinto lo Scudetto ma la dirigenza sta già valutando i prossimi super colpi da portare nel mercato estivo.

Gli azzurri sono già alla ricerca dei nomi nuovi per fare in modo che Conte possa decidere di restare, nonostante le voci di addio immediato e le offerte che gli stanno arrivando da più squadre e non solo. Il suo futuro è ancora fortemente in bilico, ci sono ancora tante situazioni che possono decidere il dentro o fuori dal Napoli, con altre squadre pronte ad accoglierlo ma con De Laurentiis che ha promesso di accontentare le sue richieste di mercato.

Il Napoli sta iniziando a studiare tanti nomi per la prossima stagione e alcuni di questi potrebbero essere estremamente importanti: ora è pronto un affare alla “Kim”.

Calciomercato Napoli: pronto un affare sudcoreano

Il futuro del Napoli è tutto ancora da scrivere. Nonostante la vittoria dello Scudetto e tanti soldi in cassaforte, pronti per essere spesi per costruire una rosa di alto livello, Antonio Conte non è certo di restare e quindi in casa partenopea si potrebbe partire ancora una volta da un progetto da zero, con un altro allenatore.

Intanto la dirigenza è già al lavoro e non intende farsi trovare impreparata e sta valutando sia nuovi allenatori che nuovi calciatori di primo livello per provare a colmare il più possibile il gap con le altre squadre italiane ed europee.

Secondo le ultime notizie di mercato, De Laurentiis e Manna stanno lavorando per colpi importanti: ora possono chiudere un affare sudcoreano con il PSG.

Trattativa Napoli-PSG: nel mirino Lee Kang-in

Il Napoli è ancora alla ricerca del vero sostituto di Kvaratskhelia e Manna si è messo alla ricerca dei nomi giusti da regalare a Conte e alla rosa per poter evitare di ripetere gli stessi problemi che si sono accavallati in questa stagione, terminata con un successo quasi miracoloso per le condizioni della rosa dopo gennaio.

Secondo quanto riferisce Matteo Moretto, il Napoli è sulle tracce di Lee Kang-in del PSG. Le trattative per il rinnovo del trequartista sudcoreano con il Paris Saint-Germain sono in stallo e il giocatore asiatico potrebbe diventare uno dei grandi nomi del calciomercato estivo.

Diversi club stanno tenendo d’occhio la sua situazione, anche se finora nessuno ha ancora concluso nulla con il PSG. Tra questi c’è il Napoli che ha un ottimo rapporto con i parigini e potrebbe trovare il sostituto di Kvaratskhelia proprio dal club a cui ha ceduto il georgiano a gennaio.

Napoli su Lee Kang-in: le cifre dell’affare

Lee Kang-in è uno dei nomi che segue il Napoli ma sulle sue tracce ci sono stati interessamenti anche da parte dei club di Premier League e dell’Arabia Saudita, ma al momento nessuno ha affondato realmente il colpo.

Il PSG chiede circa 40 milioni per cedere il sudcoreano ma vista la situazione contrattuale potrebbe accettare anche richieste di 30 milioni più bonus e il Napoli diventerebbe una delle squadre favorite al suo ingaggio con questi termini economici.