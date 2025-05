Juventus, primo regalo per Conte: colpo dal Real Madrid

Il calciomercato della Juventus è già iniziato e può regalare delle sorprese davvero importanti, visto che andrà cambiata parte della rosa.

Cristiano Giuntoli vuole riscattare anche il suo lavoro rispetto alla stagione che è appena terminata e quindi vuole provare a migliorare la squadra in tutti i reparti ma con nomi di primo livello che possano davvero fare la differenza. Il primo obiettivo e sogno è Antonio Conte e per convincerlo ci sarà bisogno di un calciomercato davvero importante, anche dalle altre big europee.

Il futuro della Juve sta cambiando in queste ore e il mercato questa volta potrebbe essere davvero di primissimo livello: ci sono aggiornamenti clamorosi per costruire la nuova, importante, rosa.

Calciomercato Juventus, affare incredibile con il Real Madrid

Il mercato della Juventus dovrà essere obbligatoriamente di primo livello visto che è arrivata la qualificazione in Champions League a cui bisognerà dare seguito con una stagione di alta intensità e quindi ci sarà bisogno dell’innesto di calciatori di prima fascia.

La situazione sta cambiando repentinamente e Conte potrebbe essere il nome giusto da cui ripartire ma le sue esigenze di mercato sono davvero alte e la dirigenza bianconera vuole accontentarlo.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus sta provando a prendere un nuovo acquisto dal Real Madrid: Giuntoli vuole provare a convincere Conte.

Juventus, colpo dal Real Madrid: affare in attacco

La Juventus sta guardando in casa Real Madrid per migliorare la rosa attuale. La situazione relativa al mercato sarà molto delicata perché potrebbero esserci molti addii importanti che dovranno essere seguiti necessariamente da acquisti di prima fascia.

Secondo quanto si legge su Tuttosport, la Juventus sta provando a prendere Endrick dal Real Madrid. Il giovanissimo attaccante brasiliano non è stata una delle prime scelte di Carlo Ancelotti in questa stagione e per questo motivo può essere uno dei sacrifici di Xabi Alonso per la prossima annata.

La Juventus pensa a Endrick per assicurarsi un calciatore di grandissimo talento, giovanissimo e capace di numeri straordinari e di giocate eccellenti, come ha dimostrato di poter fare con la maglia del Real Madrid da quando è arrivato in Europa dal Brasile.

Juventus su Endrick: le cifre

La Juventus pensa a Endrick e vuole provare a chiudere presto il colpaccio. L’attaccante brasiliano classe 2006 è chiuso da campionissimi al Real Madrid e potrebbe decidere di lasciare immediatamente i Blancos per prendersi un’opportunità vera per esplodere definitivamente.

Arrivato per 72 milioni di euro al Real Madrid, oggi Florentino Perez non può cederlo alle stesse cifre e dovrà “accontentarsi” di un’offerta da 50 milioni per cedere uno dei talenti più importanti al mondo: la Juventus ci sta provando concretamente.