Palladino ancora in Serie A: firma con una big, si chiude

Raffaele Palladino ha appena lasciato la Fiorentina da dimissionario e ora può subito iniziare una nuova avventura: ancora in Serie A.

Il futuro dell’allenatore campano può essere ancora in Italia dopo l’addio alla Fiorentina. Ha deciso di lasciare i Viola per motivi ambientali, visto che non ha mai trovato il feeling giusto con la tifoseria e con l’ambiente, è stato spesso criticato e preso di mira per qualche sconfitta di troppo che non ha permesso alla squadra di arrivare in fondo alla Conference League e non è riuscita ad andare alla quarta qualificazione consecutiva alla stessa competizione.

Palladino aveva annunciato le dimissioni nei giorni scorsi, poi la società ha provato a fargli cambiare idea ma ha deciso di andare subito via: ora può firmare con un altro club.

Serie A, nuova panchina per Palladino: le ultime

Il nome di Raffaele Pallainno sta iniziando a diventare argoemento di dibattito costante per le dirigenze della Serie A che intendono cambiare allenatore e affidare la panchina a un tecnico giovane e con idee ben precise, capace anche di fare benissimo contro tutte le big, come fatto in questa stagione.

Palladino ha lasciato la Fiorentina da dimissionario e ora è libero da contratti, quindi può firmare liberamente per qualsiasi altro club in Serie A e in Europa.

Secondo le ultime notizie di mercato, Raffaele Palladino è pronto a fare ritorno immediato in Serie A dopo l’addio alla Fiorentina: può firmare con una big.

Futuro Palladino: colloqui con una big in Serie A

Il futuro di Raffaele Palladino può cambiare totalmente nell’arco di poche ore. Dopo l’addio alla Fiorentina si pensava a uno stop di almeno una stagione per prendersi del tempo per staccare la spina e fare in modo che il suo nome diventasse meno centrale nelle polemiche.

Invece Palladino ha intenzione di tornare subito protagonista con una panchina in Serie A. Secondo quanto riferisce Alfredo Pedullà, l’Atalanta ha fatto un sondaggio per Raffaele Palladino come post Gasperini. La Dea saluterà il tecnico di Grugliasco dopo 10 anni insieme e vuole dare una sterzata al proprio futuro.

Palladino all’Atalanta sarebbe una scommessa molto rischiosa per la Dea perché dovrebbe affidare la panchina a un allenatore ancora molto giovane e con poca esperienza europea ma allo stesso tempo affiderebbe la rosa a un mister con idee ben precise.

Atalanta, non solo Palladino: i 4 candidati

Raffaele Palladino è uno dei nomi nuovi sulla lista dell’Atalanta per la prossima stagione, visto che ormai Gasperini sembra sempre più vicino alla Roma. La dirigenza orobica si guarda intorno e cerca un nuovo tecnico.

In lista Atalanta, oltre al già citato Palladino, ci sono anche Thiago Motta e Maurizio Sarri, con cui ci sono stati contatti nelle ultime 48 ore ma sul quale c’è anche la Lazio.