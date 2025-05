Juventus, scelto l’allenatore: arriva dalla Francia, si porta il centravanti

La Juventus sta cercando il suo nuovo allenatore e ora ha preso in considerazione una nuova figura di spicco per ridare vitalità al club.

I bianconeri hanno completato la stagione in maniera serena ma non felice, visto che l’obiettivo Champions League era il minimo da raggiungere per poter considerare l’annata quantomeno sufficiente. La situazione legata al futuro dei bianoneri ora è tutta da valutare, visto che ci sono molte cose che dovranno cambiare, a partire dall’allenatore.

Ci sono molti nomi accostati alla Juventus ma il nuovo allenatore potrebbe essere, ora, una figura mai presa prima in considerazione: colpo dalla Francia.

Nuovo allenatore Juventus: nome nuovo dalla Francia

La Juventus ha bisogno di idee innovative e di un allenatore che sappia anche gestire uno spogliatoio complicato e in fase di ristrutturazione. Ci sono molte cose da valutare e verificare prima di arrivare all’accordo definitivo con un mister ma ora la situazione stra prendendo una strada ben precisa.o

Il futuro della Juventus passa, anzitutto, dalla scelta del nuovo direttore sportivo e del nuovo allenatore: da lì in poì ci saranno le scelte di mercato tra acquisti e cessioni.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus è pronta a scegliere il nuovo allenatore: nome nuovo dalla Francia.

Juventus, idea Genensio: prima del Mondiale per Club

Bruno Genesio è l’ultima idea per la panchina della Juventus. I bianconeri sono alla ricerca del nuovo mister e diranno subito addio a Igor Tudor che ha ripetuto a chiare lettere di non voler restare per il Mondiale per Club se poi non sarà anche l’allenatore della prossima stagione.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, l’ultima idea per la panchina della Juventus porta a Bruno Genesio: l’allenatore francese rappresenta un’occasione importante per i bianconeri per prendere un tecnico esperto e con idee di gioco ben precise.

Genesio alla Juventus sarebbe ance un rischio e una scommessa per la Juve perché il 58enne ha allenato solo in Francia, senza mai uscire dai confini nazionali e quindi potrebbe trovare difficoltà in un calcio diverso.

Juventus, Genesio può convincere David: i dettagli

La Juventus con Genesio si assicurerebbe un allenatore esperto che negli ultimi anni ha fatto passi da gigante per confermarsi tra i migliori allenatori della Francia. E soprattutto potrebbe fare in modo che possano concludersi anche alcuni affari di mercato molto importanti.

Genesio ha allenato Jonathan David fino a qualche giorno fa e potrebbe convincerlo a seguirlo in bianconero: così la Juventus si assicurerebbe un nuovo centravanti e avrebbe modo di iniziare un nuovo futuro