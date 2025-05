La cessione sblocca l’affare: Allegri avrà il suo ‘nuovo’ Bonucci

Con l’arrivo di Massimiliano Allegri tante cose cambieranno dalle parti di Milanello, a partire soprattutto dai calciatori.

Tanti dovranno meritarsi la conferma in questa nuova gestione, che vedrà ovviamente alcuni andare via mentre altri restare e giocarsi il proprio posto in rosa. La sensazione, comunque, è che il neo allenatore del Milan abbia già le idee piuttosto chiare, anche perché proprio in queste ore il direttore sportivo Igli Tare starebbe lavorando per cercare di mettere a disposizione del toscano il primo rinforzo di quest’estate, difensore che ricorda molto il primo Bonucci e che dovrebbe sostituire in rosa un centrale prossimo a liberare il suo armadietto in quel di Milanello.

La cessione sblocca l’affare: Milan, accordo vicino

Giorgio Furlani aveva promesso che questa sarebbe stata la settimana degli annunci in casa Milan, e così è stato. Prima il direttore sportivo Igli Tare e poi il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina, a conferma del fatto che dalle parti di via Aldo Rossi hanno intenzione di fare le cose sul serio questa volta.

Gli annunci potrebbero però non limitarsi solo a questa settimana, dato che nella prossima potrebbero arrivarne degli altri altrettanto importanti. Il primo, quello più doloroso, riguarderebbe ovviamente la cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City, calciatore che il Diavolo starebbe cercando di sostituire con una certezza del campionato italiano come Samuele Ricci. L’olandese potrebbe però non essere l’unico calciatore a salutare il Milan la prossima settimana, dato che sarebbero stati aperti i discorsi per un’altra cessione altrettanto importante e remunerativa.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi della BILD, il Bayer Leverkusen non molla la presa su Malick Thiaw, calciatore che in questa seconda parte di stagione è retrocesso parecchio nelle gerarchie di Sergio Conceiçao e che per caratteristiche tecniche potrebbe non fare al caso di Massimiliano Allegri, che avrebbe già individuato sul mercato il profilo con il quale sostituirlo.

Al Milan arriva il ‘nuovo’ Bonucci

Il Milan potrebbe fare a meno di Malick Thiaw a partire dalla prossima stagione in quanto il difensore tedesco sarebbe finito nel mirino del Bayer Leverkusen. Venderlo al giusto prezzo, è questo l’obiettivo del club rossonero che avrebbe nel frattempo già individuato nel mercato il profilo perfetto sul quale andare a puntare su richiesta ovviamente di Massimiliano Allegri.

Stando alle ultime notizie, infatti, nel momento in cui Thiaw dovesse tornare in Germania, il Milan non ci penserebbe su più di due secondi a strappare al Parma e alla concorrenza Giovanni Leoni, centrale classe 2006 che alla sua prima stagione in Serie A ha collezionato la bellezza di 17 presenze e una rete, meritandosi l’aggettivo di “predestinato”.