Milan, primo regalo per Allegri: si chiude a 30 milioni

Il Milan ha affidato la panchina a Massimiliano Allegri e ora è pronto il nuovo corso e i primi acquisti: affare dalla Serie A.

Il futuro del club rossonero è affidato di nuovo a “Max” che ora vuole tornare in grande stile e riprendersi un posto tra i migliori allenatori della Serie A, riportando il Milan a competere per lo Scudetto e per i vertici del calcio italiano ed europeo. La dirigenza ha deciso di muoversi con largo anticipo e ora possono nascere delle situazioni davvero avvincenti e interessanti per il futuro del club.

Il ritorno di Allegri è stato e sarà importantissimo per ricostruire una rosa che al momento è allo sbaraglio e che non ha centrato la qualificazione alle coppe europee e quindi dovrà immediatamente risalire.

Calciomercato Milan: Allegri ha già scelto il primo colpo

Il Milan sta inziando a studiare per la prossima stagione, con l’obiettivo di ringiovanire e rinforzare la rosa in tutti i reparti. Ci sono e ci saranno delle difficoltà nel riuscire a trattenere tutti i calciatori migliori perché potrebbero arrivare offerte importanti dall’estero e quindi ognuno di loro potrebbe vacillare, ma la dirigenza ha dato garanzie all’ex tecnico della Juve.

Il futuro del Milan si sta scrivendo proprio in questi giorni, con molte novità che possono essere fondamentali per riuscire a dare la svolta a una squadra che non ha saputo reagire alle difficoltà.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Milan ha messo nel mirino uno dei giovani talenti più interessanti della Serie A: piace molto ad Allegri.

Milan su Giovanni Leoni: Tare prova l’anticipo su tutti

Il Milan si è messo sulle tracce di Giovanni Leoni, talentuoso difensore centrale del Parma che ha vissuto una stagione in Serie A ad altissima intensità e ha già dimostrato il suo valore e il suo immenso potenziale

Secondo quanto riferisce Nicolò Schira, Giovanni Leoni è uno dei principali obiettivi di Milan per il calciomercato estivo. Il difensore del Parma è tra i giovani migiori del nostro campionato – e non solo – e il Milan non vorrebbe lasciarselo sfuggire.

“Era già nel database di Moncada, ma anche Tare lo apprezza molto“, ha riferito il giornalista esperto di mercato su X.

Allegri vuole Leoni: il Parma chiede 30 milioni

“Allegri ha monitorato il difensore centrale durante gli allenamenti e le partite di Serie A di Parma negli ultimi mesi“, ha poi scritto Schira, rivelando di fatto che è Allegri in persona a volere Giovanni Leoni nella rosa della prossima stagione.

Il Parma vorrebbe trattenere Leoni e non cederlo dopo appena un anno ma ha già stabilito il prezzo di vendita del calciatore italiano: servono 30 milioni di euro.