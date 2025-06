Pio Esposito in Serie A: l’Inter lo svende, va in una big

Francesco Pio Esposito è uno dei giovani più forti del panorama calcistico italiano: ora è pronto al grande salto in carriera.

L’attaccante dello Spezia è stato decisivo in questa stagione per il club ligure che ha sognato il ritorno in Serie A portando la sua squadra a giocarsi la finale play-off contro la Cremonese, persa 2-3 proprio poche ore fa. La sua annata è stata folle e importantissima, si è imposto come il miglior attaccante della Serie B, ha saputo fare la differenza in tantissime partite e ora il suo nome è oggetto del desiderio di tante big.

Il futuro di Francesco Pio Esposito si sta decidendo già in queste ore: il suo profilo interessa a molti club che stanno iniziando a trattare seriamente con l’Inter.

Calciomercato: colpo Pio Esposito in Serie A

La stagione di Francesco Pio Esposito è stata estasiante per lo Spezia e anche dal punto di vista personale. È stato il miglior attaccante della Serie B e il capocannoniere del campionato, segnando anche gol importantissimi ai play-off che, però, non sono bastati per riportare lo Spezia in Serie A.

In Serie A, potrebbe arrivarci comunque Francesco Pio Esposito che ora lascerà i bianconeri in Serie B e tornerà all’Inter, società che ne detiene il cartellino e da lì valuterà il suo futuro insieme ai dirigenti e al nuovi allenatore.

Secondo le ultime notizie di mercato, l’Inter non tratterrà Francesco Pio Esposito, per lui è pronta una cessione in Serie A.

Futuro Francesco Pio Esposito: c’è il Napoli alle porte

Il futuro di Francesco Pio Esposito sarà sicuramente scintillante, visto che si tratta di un classe 2005 che negli ultimi due anni ha fatto vedere cose meravigliose.

Secondo quanto riferisce Sportitalia, Francesco Pio Esposito è un obiettivo concreto del Napoli. Antonio Conte cerca un nuovo attaccante da alternare a Lukaku e a un’altra punta titolare che ci sarà nella prossima stagione e ha chiesto a Manna di intensificare i colloqui con l’Inter per arrivare all’attaccante napoletano.

Francesco Pio Esposito accetterebbe volentieri il Napoli ma solo se avrà le giuste garanzie di essere chiamato in causa nei momenti giusti da Conte: vuole continuare a crescere e quindi vuole avere le giuste chance per fare bene anche in una big.

Esposito al Napoli: l’Inter ha fissato le cifre

La cessione di Pio Esposito al Napoli dipenderà solamente dall’Inter che dovrà decidere che tipo di progetto avviare senza Inzaghi e che tipo di calciatori mettere a disposizione del prossimo allenatore.

Pio Esposito all’Inter avrebbe lo spazio chiuso e quindi i nerazzurri preferiscono monetizzare subito, e tanto, per evitare rischi futuri. La cifra fissata per la cessione di Francesco Pio Esposito è di 30 milioni di euro.