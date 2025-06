Allegri ha deciso, Leao va venduto: intreccio in Serie A

Rafael Laeo è vicino all’addio al Milan: la decisione è arrivata anche da Massimiliano Allegri: intreccio clamoroso in Serie A.

L’attaccante portoghese è stato uno dei più deludenti dell’intera stagione e anche dell’intero campionato. Nessuno si sarebbe mai aspettato da lui un rendimento tanto basso che quasi ha rasentato il ridicolo in alcune partite in cui non è sembrato minimamente impegnarsi per quanto avrebbe potuto. Il Milan è finito fuori da tutte le competizioni europee e ora dovrà costruire il futuro con estrema intelligenza e senza spendere cifre folli.

Il futuro del Milan passa dalle scelte di mercato che verranno fatte da Tare e Allegri: ora c’è Leao nel mirino degli altri top club eurpoei.

Calciomercato Milan: Leao verso la cessione

Rafael Leao è uno dei nomi più discussi in vista del calciomercato estivo. Il Milan è pronto a cederlo, con il benestare di Massimiliano Allegri che ha intenzione di ripartire da un nuovo progetto basato su un gruppo coeso e molto forte.

I rossoneri hanno vissuto una stagione difficile da digerire e altrettanto lo sarà per i tifosi, la dirigenza e gli stessi calciatori che non sono stati in grado di tornare in alto come era da obiettivo di inizio stagione. Nei giorni scorsi c’è stata una forte protesta e alla fine la società ha deciso di puntare sul ritorno di Allegri.

Secondo le ultime notizie di mercato, senza l’Europa ci saranno molte cessioni importanti in casa Milan: tra queste c’è anche quella di Leao.

Leao lascia subito il Milan: ok di Allegri

Massimiliano Allegri vuole costruire una rosa forte ma basata su un gruppo affiatato e proiettato verso l’unico obiettivo di riportare il Milan in alto. La rosa è già molto forte così com’è ma senza Europa qualche calciatore di prima fascia può lasciare il club.

Secondo quanto riferisce Nicolò Schira, il Bayern Monaco ha intensificato i contatti per arrivare a Rafael Leao. Il portoghese è uno dei calciatori che può portare soldi nelle casse del Milan che sta seriamente valutando di sacrificarlo.

Allegri non si opporrebbe al sacrificio di Leao, a patto che verrà sostituito con nomi comunque di primo piano.

Leao via dal Milan: Orsolini o Ndoye per sostituirlo

Il Milan chiede 60 milioni per cedere Leao al Bayern Monaco. Il club tedesco sta valutando il da farsi ma nei prossimi giorni potrebbe fare un’offerta decisiva per strappare il portoghese al Milan e renderlo disponibile già per il Mondiale per Club che si giocherà in America per il prossimo mese.

I nomi per sostituire Leao al Milan vengono già dalla Serie A: ci sono Riccardo Orsolini e Dan Ndoye nella lista di Igli Tare che vuole portare in rossonero calciatori abituati alla Serie A e che sono a un livello già molto alto.