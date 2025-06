Svilar-Roma, finisce malissimo: annuncio dell’agente, dove giocherà

La Roma sta cambiando pelle in queste settimane e ora può dire addio anche a uno dei pilastri di questa stagione: Mile Svilar non rinnova.

Il portiere serbo ha vinto il premio come MVP della stagione, vedendosi riconosciuto un lavoro eccellente e una grande crescita che pian piano ha fatto la differenza anche per la stessa Roma. Claudio Ranieri si è affidato totalmente alle sue mani e la scelta è stata più che giusta, visto che è stato il leader della difesa anche nei momenti complicati della stagione.

Il nome di Svilar è diventato di interesse comune per tutti i top club che sono alla ricerca di un portiere di alto livello che possa fare la differenza tra le prime della classe in Serie A e in Europa.

Futuro Svilar, può davvero lasciare la Roma

La Roma è stata importante per Svilar per ritrovare fiducia e serenità dopo un momento molto delicato della sua vita sportiva. Dopo qualche tempo da “studende” alle spalle di Rui Patricio si è preso il posto da titolare in giallorosso e non lo ha più lasciato, diventando il numero uno indiscusso dell’Olimpico.

In questa stagione Svilar è stato il miglior portiere della Serie A, secondo la Lega Calcio, e il suo nome è diventato anche di interesse comune per tutte le squadre che sono alla ricerca di un nuovo portiere.

Secondo le ultime notizie di mercato, Mile Svilar è sempre più lontano dalla Roma: il suo addio aprirebbe le porte a un grosso problema in casa giallorossa.

Svilar lascia la Roma, l’agente: “Non rinnova”

Il profilo di Svilar è tra i più interessanti del panorama calcistico italiano. Le sue prestazioni sono diventate man mano sempre più importanti e ha saputo ritagliarsi uno spazio fondamentale tra le vette della Serie A e ora può lasciare i giallorossi.

“Svilar non rinnova”, avrebbe detto l’agente del portiere della Roma, contattato dalla redazione di Radio Radio. Nessuna apertura alla permanenza in giallorosso il futuro di Mile Svilar nella Capitale sembra ormai segnato.

Svilar pare pronto a non rinnovare e a lasciare subito la Roma. I giallorossi non intendono perderlo a parametro zero nella prossima stagione e quindi stanno aspettando le giuste offerte per cederlo, seppur non a cuor leggero.

Svilar ancora in Serie A? Manna ci prova per il Napoli

Mile Svilar è il primo nome sulla lista del Napoli se dovesse andare via Alex Meret. Il portiere dei partenopei non ha ancora rinnovato il suo contratto e quindi può davvero salutare Napoli dopo il secondo Scudetto vinto da protagonista.

Manna avrebbe già avuto contatti con gli agenti di Svilar per sondare la disponibilità a trasferirsi in azzurro e avrebbe trovato la strada spianata per il sì defintivo.