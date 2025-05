Svilar rifiuta la Roma: addio ormai deciso, resta in Serie A

Mile Svilar è uno dei portieri più forti della Serie A: il rinnovo con la Roma non è vicino e ora c’è un’altra big sulle sue tracce.

Il portiere serbo della Roma è stato tra i migliori dell’intero campionato, con prestazioni eccellenti da quando è arrivato Claudio Ranieri in panchina che ha stravolto totalmente anche il suo modo di giocare, dandogli grande fiducia e tutti i mezzi necessari per evitare di subire troppi gol, come invece era accaduto nella prima parte di stagione.

Svilar si è messo in mostra alla Roma e ora è cercato dai migliori club in giro per l’Italia e per l’Europa: a fine stagione può davvero salutare i giallorossi.

Calciomercato: Svilar rifiuta il rinnovo con la Roma

Mile Svilar è uno dei portieri più chiacchierati in vista della prossima stagione. L’annata alla Roma è stata spettacolare ed è stata un crescendo di prestazioni sempre migliori e sempre più importanti. Ha messo in mostra tutto il suo talento e ora è una delle mosse di mercato per le big che cercano un nuovo portiere.

Il futuro di Mile Svilar inizia a farsi sempre più interessante, con i colloqui con altri club di Serie A che si infittiscono e con la Roma che vive con l’ansia di perderlo da un momento all’altro.

Secondo le ultime notizie di mercato, Mile Svilar è pronto a lasciare la Roma alla fine della stagione: non accetta il rinnovo di contratto con i giallorossi.

Svilar lascia la Roma: occasione per una big

Mile Svilar è in procinto di lasciare la Roma al termine del campionato. Dopo una stagione ad altissimi livelli potrebbe decidere di cambiare maglia per provare una nuova esperienza.

Secondo quanto riferisce La Repubblica, Mile Svilar è il primo nome sulla lista del Milan per la prossima stagione. I rossoneri possono perdere Mike Maignan alla fine del campionato, visto che il francese è nel mirino di club di Premier League e di altre potenze europee e potrebbe decidere di lasciare i rossoneri se non dovesse arrivare la qualificazione all’Europa.

Al posto di Maignan il Milan pensa a Svilar. Il serbo è stato tra i migliori in Serie A e il club milanese vuole affidare la porta a un portiere esperto, giovane e di grande valore, tutte caratteristiche incarnate dall’attuale numero 1 della Roma.

Svilar al Milan? C’è tanta concorrenza: le cifre

Il Milan segue con estremo interesse Mile Svilar ma l’affare non è assolutamente semplice. Il portiere serbo è finito nel mirino dei top club europei, con il Chelsea e il Manchester United che si sono già mossi con il suo entourage per valutare l’eventuale fattibilità della trattativa.

La Roma proverà ancora a trattenerlo e a migliorare l’offerta economica per il rinnovo di contratto ma se non dovesse arrivare l’accordo, i giallorossi lo cederebbero per 25 milioni di euro.