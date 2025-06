Hanno pagato la clausola di Kean, la data dell’annuncio

Il nuovo ciclo di Stefano Pioli alla Fiorentina potrebbe ripartire senza Moise Kean al centro dell’attacco.



Stando alle ultime notizie, infatti, nelle prossime ore dovrebbe arrivare negli uffici dirigenziali del Viola Park una PEC nella quale viene comunicato il pagamento della clausola rescissoria da 52 milioni di euro presente all’interno del ricco contratto dell’attaccante italiano. Scenario che era nell’aria già da diverse settimane, ma che nessuno alla fine pensava potesse effettivamente concretizzarsi. Alla fine è andata a finire proprio così, con Kean che dunque si appresta a lasciare la Fiorentina appena 12 mesi dopo il suo trionfale arrivo a Firenze.

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Moise Kean, destinato a lasciare la Fiorentina per via del pagamento della sua clausola rescissoria. Nelle casse del club Viola entreranno la bellezza di 52 milioni di euro, ma questo incasso ha un retrogusto piuttosto amaro, anche perché la formazione di Stefano Pioli si priverà del suo giocatore migliore.

L’ultima parola spetterà ovviamente a Moise Kean, che ancora non si è espresso in merito a questa destinazione, ma la sensazione è che non potrà fare altro che accettare anche a fronte del ricco contratto che gli è stato proposto. La decisione che l’attaccante prenderà sarà però in funzione del Mondiale, anche perché non è assolutamente sua intenzione perdere il posto in Nazionale a 12 mesi dall’appuntamento più importante del 2026. Allo stesso tempo, però, c’è da dire che si sta parlando di parecchi soldi, e questo potrebbe portare il calciatore a ragionare d’istinto più che con la testa.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di Tuttosport, a partire da domani Moise Kean potrebbe diventare un nuovo calciatore dell’Al-Qadsiah, che con lo scottare della nuova stagione (1 luglio) pagherà subito la clausola rescissoria da 52 milioni di euro per strappare l’attaccante italiano non solo alla Fiorentina ma anche a tutte le altre pretendenti.

Qualora accettasse la destinazione, Kean diventerebbe anche uno dei giocatori più pagati del campionato, visto che per lui sarebbe pronto un quadriennale da 15 milioni di euro a stagione. Inutile dire che cifre del genere farebbero venire l’acquolina in bocca a chiunque, ma per il momento l’italiano non sarebbe convinto della destinazione, preoccupato del fatto che intraprendendo questa strada possa perdere il posto in Nazionale dopo averlo riconquistato con tanto sacrifico, lavoro e gol. Staremo a vedere.