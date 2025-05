Hanno scelto Svilar, resta in Italia: sta firmando

Si parla già di calciomercato e di quello che può accadere in vista della prossima stagione con la firma di Mile Svilar che è pronto a firmare per restare a giocare in Italia.

Il giovane portiere della Roma a 25 anni sembra essersi ormai confermato facendo un salto definitivo nella propria carriera. Adesso si parla proprio di quella che può essere la svolta dalla sua carriera, perché Svilar è in scadenza di contratto con il club giallorosso nel 2027 e diverse società si sono fatte avanti anche dagli altri campionati d’Europa considerando che il portiere rivelazione della Serie A può essere un grande colpo della prossima estate.

Diverse anche le società italiane che si sono interessate a provare a chiudere il colpo Svilar considerando che la Roma ha anche avuto contatti con altri portieri per non farsi trovare impreparati considerando che l’attuale portiere del club giallorosso sta avendo tentazioni forti da diverso tempo.

Adesso ci sono delle nuove notizie che riguardano quella che può essere la scelta da parte della Roma in merito a quello che sarà il futuro proprio di Mile Svilar che dovrà prendere una decisione definitiva se restare in giallorosso o andare a giocare altrove.

Calciomercato Roma: deciso il futuro di Svilar

Occhio quindi a quello che può essere il discorso sul futuro di Svilar che in questo momento ha intenzione di dare continuità alla propria crescita e ci sono delle novità proprio che possono riguardare il futuro del giovane portiere che ha ancora tanti anni davanti a se per poter mostrare di essere al top del livello.

Ci sono da segnalare dei nuovi contatti tra la Roma e l’entourage di Mile Svilar per il rinnovo del contratto. Come riportato da Il Messaggero, infatti, nei prossimi giorni è atteso un incontro tra il direttore sportivo Florent Ghisolfi e l’agente del portiere serbo. L’obiettivo è quello di provare a limare le distanze tra le parti per arrivare alla fumata bianca definitiva prima dell’inizio del mercato estivo.

La Roma ha già ritoccato la proposta economica, portandola a 3 milioni di euro netti a stagione più bonus per il nuovo contratto di Svilar che può rinnovare con la Roma. Filtra ottimismo tra le parti e ora bisogna solo aspettare le novità ufficiali in vista dei prossimi giorni con l’obiettivo di entrambe le parti di proseguire insieme.