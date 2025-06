Sorpresa Bernabé: lo strappano al Parma per 20MLN

Dopo Ange Yoan Bonny il nuovo allenatore del Parma Carlos Cuesta potrebbe trovarsi costretto a fare a meno anche del talento di Bernabé.

Stando alle ultime notizie, infatti, il talento della Masia del Barça sarebbe finito nel mirino di una grande di Serie A, che nel corso di questa settimana cercherà di raggiungere prima un accordo totale con il giocatore e poi con il club ducale, che nell’arco di un’estate potrebbe perdere tre dei suoi talenti più cristallini se vogliamo inserire in questa lista anche Giovanni Leoni.

C’è dunque aria di rivoluzione dalle parti del Tardini, con il Parma che comunque non svenderà Adrian Bernabé, ma lo lascerà partire solo nel momento in cui dovesse arrivare un’offerta importante (e irrinunciabile).

Stanno comprando Bernabé dal Parma

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Adrian Bernabé, pronto a compiere il definito salto di qualità in carriera dopo gli ultimi convincenti anni a Parma. Dal canto suo il neo allenatore dei ducali Carlos Cuesta vorrebbe far partire questo nuovo corso proprio dal centrocampista spagnolo, ma allo stesso tempo è consapevole di non poter tarpare le ali all prodotto della Masia del Barça.

Anche il Parma avrebbe intenzione di trattenere Adrian Bernabé, ma difronte alla giusta offerta, come è successo per Ange Yoan Bonny, anche il classe 2001 potrebbe andare via. Su di lui si sarebbe registrato l’interesse di una grande di Serie A, che al momento si sarebbe limitata a contattare gli agenti del ragazzo per capire la sua disponibilità (che è massima) a questo trasferimento. Nei prossimi giorni si comincerà sicuramente a muovere qualcosa, con lo spagnolo che nel frattempo si gode le sue meritate vacanze in attesa di aggiornamenti.

Stando dunque a quanto riportato questa mattina dai colleghi del Corriere dello Sport, la Fiorentina avrebbe messo gli occhi su Adrian Bernabé per andare a rinforzare e completare con qualità e corsa il (nuovo) centrocampo di Stefano Pioli.

20MLN per Bernabé

La Fiorentina vuole Adrian Bernabé, ma non sarà semplice convincere il Parma a cederlo, a meno che non vengano soddisfatte le richieste economiche del club ducale. Stando ai colleghi del Corriere dello Sport, infatti, per lo spagnolo la società emiliana chiede la bellezza di 20 milioni di euro, cifra che la Viola vorrebbe trattare per riuscire a risparmiare qualcosa.

La sensazione, però, è che il Parma non sarebbe dello stesso avviso, motivo per il quale la strada che porta a Bernabé potrebbe raffreddarsi prima del tempo. La Fiorentina non ha però alcuna intenzione di mollare la presa sullo spagnolo, ma se le cose dovessero complicarsi l’alternativa arriverebbe sempre dal Parma, dato che la Viola avrebbe cominciato a seguire con un certo interesse anche Simon Sohm, in passato accostato anche al Milan.