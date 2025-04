Inter stregata al ‘Tardini’: scelto il primo colpo, anticipo sul Milan

L’Inter ha pareggiato al ‘Tardini’ contro il Parma ed è rimasta in vetta alla classifica di Serie A e ora è pronto anche un colpo dai crociati.

I nerazzurri sono già in procinto di importanti cambiamenti in vista della prossima stagione, per migliorare la rosa e ringiovanirla in più ruoli visto che ci sono calciatori ormai “in là” con gli anni e che dovranno pian piano essere sostituiti nel migliore dei modi.

Marotta e Ausilio sono già alla ricerca di nomi nuovi che possano dare qualità e diventare dei calciatori importanti nel futuro dell’Inter e per Simone Inzaghi.

Calciomercato Inter: Marotta e Ausilio stregati al Tardini

Il pareggio dell’Inter contro il Parma ha permesso ai nerazzurri di tenere la testa della classifica e fare un altro passetto verso lo Scudetto. Vittoria non semplice e molto sudata che ha portato anche a novità importanti i ottica mercato per la prossima stagione.

La rosa dell’Inter è tra le più forti della Serie A e anche d’Europa ma ora potrebbe essere arrivata a fine ciclo, per molti calciatori, e quindi in estate serviranno dei cambiamenti importanti per riuscire ad avere sempre i favori del pronostico per vincere tutti i trofei che sono a disposizione durante le stagioni.

Secondo le ultime notizie di mercato, l’Inter è rimasta stregata da un calciatore del Parma: ora tutti gli occhi sono puntati su di lui.

Inter, colpo dal Parma: lo ha scelto Inzaghi

L’Inter a Parma si è fatta rimontare di due gol nel secondo tempo, giocando 50 minuti davvero tremendi che hanno permesso alla squadra di Christian Chivu di riprendere la partita grazie ai subentrati che hanno regalato grande speranza in vista della lotta salvezza.

Proprio uno dei subentrati è un nome che ora inizia a ruotare in orbita nerazzurra: Adrian Bernabé è un nome che piace all’Inter. Il centrocampista spagnolo è uno dei nomi più forti del Parma e ora è finito nel mirino di Marotta e Ausilio che lo hanno osservato da vicino e hanon capito le grandi potenzialità del classe 2001.

Bernabé all’Inter sarebbe un colpo eccezionale per la mediana nerazzurra, visto che sarebbe probabilmente l’erede perfetto di Mkhitaryan e con lui si potrebbe costuire un grande futuro.

Bernabé all’Inter: le cifre e la concorrenza

Adrian Bernabé è un nome che piace parecchio all’Inter che vorrebbe portarlo tra le proprie fila già nei primi giorni del mercato estivo. Il motivo è molto chiaro: la concorrenza feroce del Milan che lo ha messo nella lista dei possibili acquisti già a gennaio senza mai riuscire a prenderlo.

Il Parma cederà Bernabé solo di fronte a un’offerta di 25 milioni di euro. Questa è la cifra chiesta da Krause per lo spagnolo che ha il contratto in scadenza nel 2027 e con un’offerta concreta dell’Inter potrebbe tranquillamente spingere per la cessione.