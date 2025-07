Juventus, il nuovo mediano per Tudor: intreccio con Gyokeres

Una nuova soluzione in casa Juventus per rinforzare il centrocampo a disposizione di Tudor. Un’altra occasione grazie a Gyokeres: l’intreccio per i bianconeri

Saranno ore frenetiche per mettere a segno un nuovo affare in mediana. La Juventus cercherà di puntellare ancora la rosa bianconera con nuovi innesti di caratura internazionale: l’obiettivo resta quello di tornare a lottare per lo Scudetto fin dall’inizio della prossima stagione.

La dirigenza bianconera è sempre molto attiva sul fronte calciomercato per puntellare il centrocampo di Tudor. Saranno giorni caldi in casa Juventus per chiudere subito per nuovi affari di prima fascia: scopriamo il nuovo affare proveniente dal Portogallo con l’intreccio di Gyokeres. Scopriamo subito la mossa a sorpresa per una svolta dal Portogallo per riuscire a portare a termine la nuova operazione di calciomercato. La Juventus continua a pensare a nuovi innesti di qualità per ambire a grandi palcoscenici: ecco la nuova occasione in vista della prossima stagione.

Calciomercato Juve, lo sprint a centrocampo: nuovo rinforzo per Tudor

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, la Juventus vorrebbe subito regalare un nuovo mediano a Tudor. In pole c’è sempre il profilo del centrocampista danese, Morten Hjulmand, che ha vestito la maglia del Lecce in Serie A. Ha una clausola da 80 milioni con lo Sporting, ma il club bianconero ha intenzione di chiedere uno sconto importante.

La Juventus conta di avere la meglio sfruttando il malessere del giocatore dello Sporting: tutto dipende da Gyokeres dopo le tensioni per il trasferimento dell’attaccante all’Arsenal. Di fatto, dopo l’addio di Amorim le dinamiche sono cambiate radicalmente in casa della squadra portoghese: ci sarebbe anche il Manchester United che si è mosso per l’ex Lecce.

Una soluzione immediata per rinforzare subito la zona mediana della Juventus con un profilo interessante. Classe 1999, può vantare già una notevole esperienza a livello internazionale. Nei prossimi giorni potrebbe esserci la fumata bianca tanto attesa. La Juventus conta di chiudere subito per il colpo in mediana: il centrocampista danese non vede l’ora di cambiare ancora aria.

Dopo l’addio di Amorim a stagione in corso, lo Sporting non ha attraversato un ottimo periodo: ormai ci siamo per ambire a grandi palcoscenici anche in Champions League. Tutto è pronto per il nuovo annuncio a centrocampo in casa bianconera: Morten Hjulmand è in pole per l’affare a centrocampo.