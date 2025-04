Altro che Roma, Frattesi in un’altra Big italiana: Inter tradita

Davide Frattesi sembra allontanarsi sempre più dalla permanenza all’Inter: niente Roma, c’è un’altra italiana pronta ad accoglierlo

Una stagione che va avanti, con la possibilità concreta di vincere tutto. L’Inter di Simone Inzaghi sogna lo Scudetto, il duello col Napoli sullo sfondo ed un vantaggio in termini di punti che a otto giornate dalla chiusura della Serie A potrebbe essere già decisivo.

Allo stesso modo il sogno di arrivare fino in fondo pure in Champions League sta concretizzandosi lentamente, con adesso l’ostacolo rappresentato dal Bayern Monaco di Kompany per sperare di raggiungere la semifinale. Ad ogni modo nei pensieri dei vertici nerazzurri non vi sono solo i risultati di campo. Anche il calciomercato sta assumendo un ruolo di primaria importanza, nonostante manchino ancora diversi mesi alla riapertura ufficiale della sessione estiva. Marotta ripartirà in primis dalla difesa che potrebbe perdere, a zero, Stefan de Vrij: la firma di un nuovo centrale è praticamente scontata.

E se in attacco sono sicure le partenze a zero di Arnautovic e Correa, restano grossi dubbi sul prosieguo in nerazzurro di Taremi: l’iraniano piace in Saudi Pro League e potrebbe dire addio dopo appena una stagione. La cessione clou, però, ha in realtà un solo nome: Davide Frattesi. Il centrocampista romano continua a trovare spazio agli ordini di Inzaghi, seppur a singhiozzo. Prestazioni altalenanti e una fiducia non poi così corposa che già nel mese di gennaio aveva fatto pensare alla partenza dell’ex Sassuolo verso nuovi lidi.

Adesso si torna a parlare di futuro lontano da Appiano Gentile per Frattesi che tuttavia continua ad essere corteggiatissimo in Serie A. Niente Roma, che proprio ad inizio 2025 ci aveva provato concretamente per riportare a casa il classe ’99: c’è un’altra clamorosa possibilità sullo sfondo.

Frattesi tradisce l’Inter: sorpresa in Serie A

Davide Frattesi ad oggi ha collezionato 37 presenze tra campionato e coppe, con 5 gol e 2 assist vincenti per un totale di 1571′ sul rettangolo verde. Il più delle volte, a gara in corso.

Ecco perché la possibilità di un addio non è mai stata così concreta: l’Inter potrebbe puntare ad accontentare la voglia del calciatore di cambiare aria mirando a incassare intorno ai 35-40 milioni di euro. Ma se non alla Roma, chi potrebbe dare spazio al 25enne capitolino? Antonio Conte è un suo grande estimatore e non è da eslcudere – se l’ex Ct dovesse rimanere in azzurro – che possa diventare reale un interesse del Napoli. La pista che però potrebbe nascere sottotraccia lasciando i tifosi dell’Inter a bocca aperta riguarda quella rossonera.

Il Milan, che a Frattesi aveva già pensato poco prima che il centrocampista firmasse coi nerazzurri, ha necessità di mettere a segno almeno un grande colpo in mediana. Le caratteristiche del nazionale azzurro si sposerebbero alla perfezione con l’idea di calcio proposito che la società rossonera vuole portare avanti, indipendentemente da chi sarà il prossimo allenatore.

Un tradimento clamoroso e che, in piena regola, suonerebbe come una vera e propria vendetta per lo sgarbo Calhanoglu. Staremo a vedere ma intanto la cosa quasi certa è che Frattesi difficilmente rimarrà a Milano l’anno prossimo: almeno, non all’Inter.