Fabregas-Inter, terremoto interno: firma solo in un caso

Cesc Fabregas è l’obiettivo numero uno dell’Inter: ora il suo futuro sta diventando una telenovela, presto ci saranon ulteriori aggiornamenti.

L’Inter ha appena salutato ufficialmente Simone Inzaghi, passato all’Al-Hilal e ora sta cercando un nuovo allenatore a cui affidare la squadra già dal Mondiale per Club. Ma non sono da escludere clamorosi colpi di scena, con la rosa che potrebbe ritrovarsi in America senza un allenatore vero e con un traghettatore che durerebbe circa un mese, prima di affidarsi poi al tecnico della Prima Squadra con cui avviare la nuova stagione.

In casa Inter è in corso un vero e proprio terremoto, avviato con l’addio di Inzaghi e proseguito con la ricerca del nuovo tecnico, che ancora è in alto mare.

Nuovo allenatore Inter, tutto su Fabregas: le ultime

Cesc Fabregas è il prescelto dall’Inter come nuovo allenatore. Il tecnico spagnolo ha fatto benissimo con il Como al suo primo anno in Serie A, offrendo una proposta di gioco di alto livello, com’è sempre stato abituato a fare da calciatore e portando la squadra neopromossa tra le prime 10 del campionato italiano.

Il suo futuro sarà sicuramente brillante ma non è ancora chiaro se continuerà al Como o se si sposterà di qualche decina di km in Lombardia e abbraccerà la pesante eredità che Simone Inzaghi ha lasciato all’Inter.

Secondo le ultime notizie di mercato, l’Inter vuole puntare tutto su Fabregas, nonostante la chiusura netta e definitiva del Como e del suo presidente.

Fabregas-Inter: passi in avanti per l’accordo

La giornata di mercoledì è stata importantissima per Fabregas all’Inter. Prima è arrivata la comunicazione da parte del presidente del Como che ha assolutamete blindato il tecnico spagnolo al Como. Poi è arrivata la dichiarazione dello stesso mister che ha annunciato la volontà di restare nella sua squadra attuale.

Poi, però, in serata c’è stato l’incontro tra Piero Ausilio e Cesc Fabregas per covincerlo della bontà del progetto Inter. Secondo quanto riferisce Alfredo Pedullà, Fabregas ha incontrato Ausilio a Londra, ha chiesto triennale più opzione e ci sono distanze di idee sul piano mercato.

Un punto a favore del Como che – a prescindere dalle parole – sapeva che Cesc Fabregas avrebbe forzato solo se fosse stato sicuro del piano Inter. E forzerà solo in questo caso prima di arrivare alel firme.

Inter su Fabregas: ecco il Piano B e C

Fabregas è e resta la prima scelta dell’Inter che proverà a convincerlo sia dal punto di vista economico che da quello del calciomercato, anche se è una pista poi complicata da percorrere realmente, soprattutto se dovessero arrivare richieste “esose”.

Restano i piani B e C in casa Inter, ovvero Viera o Chivu ma a distanza siderale rispetto alla prima scelta.