Caos panchine in Serie A: scelto Tedesco, si porta la stella del Belgio

In Serie A ci sono molte panchine che stanno saltando e in queste ore sono previsti molti cambi di allenatore: c’è l’idea Domenico Tedesco.

Il calcio italiano ha visto decine di cambiamenti fino a questo momento e ora la situazione può ancora cambiare, visto che mancano circa due mesi all’inizio del campionato e ogni società vuole migliorare rispetto alla passata stagione.

Nel caos allenatori che si sta creando spunta la figura di Domenico Tedesco che può accettare l’incarico e vivere la sua prima esperienza in Serie A: già nelle prossime ore l’affare può essere finalizzato e si può arrivare al sì definitivo.

Serie A, caos panchine: spunta Domenico Tedesco

Molte squadre stanno attuando un piano di restyling totale rispetto alla passata stagione. Ci sono molti cambiamenti dal punto di vista della rosa ma anche per quel che riguarda le panchine ci sono stati già molti avvicendamenti che hanno stravolto il campionato italiano, ma non è finita qui.

Tanti allenatori sono diventati il capro espiatorio dei fallimenti delle rispettive squadre o quantomeno del mancato raggiungimento di determinati obiettivi. Ma ci sono anche alcune squadre che hanno vissuto una stagione super e ora hanno deciso comunque di cambiare allenatore e dare vita a un nuovo progetto.

Secondo le ultime notizie, ora spunta anche il nome di Domenico Tedesco che può firmare come nuovo allenatore e iniziare la sua carriera in Serie A.

Tedesco in Serie A: firma con il Pisa

Il Pisa ha detto addio a Pippo Inzaghi che, dopo aver raggiunto la promozione storica con il club toscano, ha deciso di iniziare le trattative con il Palermo in Serie B per restare in quella che sente la sua dimensione perfetta per lavorare e ottenere risultati di grande prestigio, come fatto negli ultimi anni.

Il successore di Pippo Inzaghi al Pisa potrebbe essere Domenico Tedesco. Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, infatti, l’ex ct del Belgio è il candidato principale a prendere il posto di Super Pippo in panchina e dare il via alla sua prima esperienza da allenatore in Serie A.

Tedesco piace e il suo nome è anche un’indicazione dell’identikit dell’allenatore a cui il diggì Giovanni Corrado e il direttore sportivo Davide Vaira vogliono affidare il Pisa edizione 2025-26, con l’obiettivo di restare in Serie A e costruirsi un gran futuro.

Pisa, con Tedesco un colpo dal Belgio

Domenico Tedesco è un forte candidato alla panchina del Pisa e con lui potrebbero arrivare anche nomi importanti, non per forza di spicco ma calciatori che possono fare la differenza a livello sportivo in Serie A.

Jorthy Mokio, nuova stellina del calcio belga e di proprietà dell’Ajax, potrebbe essere il colpo a sorpresa del Pisa che vuole un progetto giovane per puntare a un futuro di alto livello.