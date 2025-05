Pippo Inzaghi lascia il Pisa per una big: conferma del presidente

Pippo Inzaghi ha scritto una pagina indelebile e storica per il Pisa che dopo 34 anni è tornato in Serie A e ora sogna in grande per il futuro.

Il club nerazzurro ha vissuto una stagione superba, con una storica promozione ma soprattutto con un cammino eccellente portato avanti da Pippo Inzaghi che ha saputo, ancora una volta, portare una squadra alla salvezza. La sua perseveranza e la sua filosofia di gioco l’hanno fatta da padrona in Serie B e domenica scorsa è arrivata la tanto attesa promozione in Serie A.

Il Pisa di Pippo Inzaghi è già passato alla storia negli annali del club perché dopo 34 anni è riuscito a tornare nel massimo campionato e ora vuole costruire un futuro molto importante.

Pisa in Serie A: cambia il futuro di Pippo Inzaghi?

La carriera di Pippo Inzaghi da allenatore potrebbe finalmente trovare la strada per diventare magnifica, così come lo è stata quella da calciatore. Il suo status non è migliorato nel corso degli anni, nonostante abbia provato più volte a mettersi in discussione ad alti livelli, ma poi ha sempre ricominciato dalla Serie B.

Con la grande impresa che ha portato il Pisa in Serie A dopo 34 anni, ora tutti si sono accorti di Pippo Inzaghi che può cambiare squadra e fare il definitivo salto di qualità.

Secondo le ultime notizie di mercato, il futuro di Pippo Inzaghi potrebbe cambiare con la promozione in Serie A del Pisa.

Futuro Pippo Inzaghi: arriva l’annuncio del presidente del Pisa

Il Pisa ha un progetto molto serio e importante in questo periodo. Dopo la rinascita e il cambio di proprietà, il club toscano ha saputo lavorare al meglio per cercare di arrivare a questo punto e si è affidata all’esperienza enorme di Pippo Inzaghi che aveva già portato alla promozione altre due squadre e ora ci è riuscito anche con il Pisa.

In Serie A sarà ancora Pippo Inzaghi l’allenatore del Pisa? La risposta è arrivata dal presidente del club toscano, Giuseppe Corrado che ha annunciato la volontà di continuare con il tecnico piacentino anche nel massimo campionato italiano.

“Resta, assolutamente, ha un contratto pluriennale. Mi ha detto: “Ci ho messo tre anni per arrivare qua, adesso voglio fare la A con voi””, ma non sono da escludere sorprese clamorose alla fine della stagione.

Inzaghi, Corrado scherza: “Se arriva il Manchester City…”

Il futuro di Pippo Inzaghi dovrebbe essere ancora al Pisa, anche in Serie A. A meno che non arrivi il Manchester City a contattarlo in caso di addio di Pep Guardiola. Lo ha annunciato il presidente Corrado, evidentemente scherzando ma anche lasciando intendere che Inzaghi è un allenatore da big.

“Resta con noi, poi è chiaro se arriva l’offerta del Manchester City lo lascio andare, mi pare corretto”, ha concluso il presidente del Pisa che però farà di tutto per trattenere il suo allenatore attuale.