Inter, primo regalo per Inzaghi: accordo raggiunto con la Roma

La seconda finale di Champions League in 3 anni consente a Simone Inzaghi di sbloccare un premio in vista della prossima stagione.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’Inter sarebbe al lavoro per raggiungere un accordo per il trasferimento in nerazzurro di un calciatore di proprietà della Roma. L’ottimo rapporto fra le parti potrebbe decisamente facilitare l’operazione, attorno alla quale aleggerebbe un estremo ottimismo. Simone Inzaghi è certo che questo profilo possa permettere alla sua squadra di compiere un salto di qualità importante in quel reparto, ed è per questo che l’Inter sarebbe pronta a fare il possibile per accontentare le richieste del suo allenatore.

Primo regalo per Inzaghi: l’Inter affonda il colpo

L’Inter è pronta a blindare Simone Inzaghi. La seconda finale di Champions League in tre anni non è un caso, ed è per questo che il club nerazzurro sarebbe pronto a prolungare il contratto del suo allenatore fino al 2027. I “premi” per il tecnico di Piacenza non dovrebbero finire qui però.

Stando alle ultime notizie, infatti, dopo Sucic l’Inter sarebbe pronta a regalare a Simone Inzaghi un secondo rinforzo in vista della prossima stagione. La dirigenza meneghina avrebbe messo nel mirino il calciatore della Roma, profilo che per caratteristiche tecniche combacia alla perfezione con lo stile di giorno del tecnico nerazzurro. Ed è per questo che dalle parti di viale Liberazione starebbero insistendo per questo calciatore, che dal canto suo starebbe spingendo affinché il suo trasferimento nella Milano interista si compia a titolo definitivo.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di Tuttosport, l’Inter è pronta a riscattare dalla Roma Nicola Zalewski, giocatore arrivato in sordina nello scorso calciomercato invernale ma che con dedizione e lavoro si è dimostrato essere un’arma in più molto utile per Simone Inzaghi.

Svelate le cifre dell’accordo tra l’Inter e la Roma

L’Inter è pronta a confermare Nicola Zalewski anche per la prossima stagione. L’esterno polacco ha convinto al punto che il club nerazzurro eserciterà il riscatto per prelevarlo dalla Roma a titolo definitivo.

Stando ai colleghi di Tuttosport l’Inter verserà nella casse del club giallorosso appena 6,5 milioni di euro, cifra irrisoria rispetto al reale valore del calciatore, che stando a dati Transfermarkt dovrebbe aggirarsi attorno ai 10 milioni di euro. Lasciare Roma per sempre non sarà semplice per un ragazzo che in quel di Trigoria è cresciuto prima come uomo e poi come calciatore, ma Zalewski a Milano è rinato, risultando essere anche in diverse occasioni decisivo, dato che lo stile di gioco di questa Inter esalta al massimo quelle che sono le sue qualità. Per questo motivo il polacco è pronto a lasciarsi alle spalle il passato per accogliere un roseo, e si spera vincente, futuro in nerazzurro.