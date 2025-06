Calciomercato: sorpresa Abraham, preso per 20mln

Neanche il tempo di tornare dal prestito dal Milan che Tammy Abraham si è già trovato una nuova squadra in vista della prossima stagione.

A Roma non c’era più spazio né futuro per l’attaccante inglese, che fino all’ultimo ha sperato di poter avere una seconda chance in rossonero. Massimiliano Allegri non è stato dello stesso avviso, motivo per il quale Abraham si sarebbe messo alla ricerca di una nuova opportunità in carriera, anche fuori dall’Italia.

Tra una proposta e l’altra è alla fine arrivata quella giusta, con la Roma che mettendo a segno questa (importante) cessione riesce in extremis a rientrare nei paletti che le sono state imposti dal Fair Play Finanziario.

Prendono Abraham per 20MLN di euro

La notizia era nell’aria già da diverse settimane, ma adesso è addirittura arrivato anche il più classico dei ‘Here We Go‘ da parte di Fabrizio Romano. Stando al noto esperto di calciomercato, infatti, nella tarda serata di oggi la Roma avrebbe chiuso l’importante cessione di Tammy Abraham, tanto importante quanto decisiva per rientrare in extremis nei paletti del Fair Play Finanziario.

Nel corso di questi giorni per l’attaccante inglese si è tanto parlato di Zenit di San Pietroburgo, ma alla fine la soluzione russa si è spenta lì sul nascere complice anche il non gradimento del calciatore alla destinazione. Per un momento si è anche pensato che Gian Piero Gasperini avrebbe potuto valutare Abraham in ritiro, ma il calciatore, consapevole che per lui alla fine non ci sarebbe stato spazio, ha spinto per andare via venendo praticamente accontentato prima di subito.

Stando dunque alle ultime notizie, Tammy Abraham si appresta a diventare un nuovo calciatore del Besiktas. L’inglese prenderà difatti il posto nella rosa di Ole Gunnar Solskjaer di Ciro Immobile, promesso sposo al Bologna. Nella casse della Roma entreranno la bellezza di 20 milioni di euro.

La Roma ha già bloccato il sostituto di Abraham

La cessione di Tammy Abraham permetterà alla Roma di avere parecchia liquidità in questo calciomercato, sempre nel rispetto dei paletti del Fair Play Finanziario. Ufficializzata quest’uscita, la dirigenza giallorossa si metterà subito alla ricerca di un calciatore che possa prendere il posto dell’inglese, anche se dalle parti di Trigoria avrebbero le idee già piuttosto chiare.

Stando alle ultime notizie, infatti, con i 20 milioni di Abraham la Roma potrebbe fare all-in su Lorenzo Lucca, anche se tra le richieste dell’Udinese che sfiorano i 30 milioni di euro, e la concorrenza del Napoli, questa soluzione potrebbe raffreddarsi prima del tempo la Lupa. Le strade del calciomercato sono però infinite, e dunque non è da escludere che con un’altra cessione, che possa essere quella di Angelino come quella di Ndicka, la Roma non si possa davvero immettere nella corsa per Lucca. Staremo a vedere.