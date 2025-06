Juventus, colpo sulla fascia: arriva dal Brasile per 15MLN

Ed e proprio dal Mondiale per Club che dovrebbe arrivare il primo rinforzo della Juventus di questo calciomercato.

Stiamo parlando di una vera e propria freccia, calciatore tutta fascia, completo, in grado di poter fare la differenza. Per questo la Vecchia Signora lo avrebbe cominciato a seguire più da vicino, e pensare che all’inizio non era neanche la prima scelta. Osservando le sue partite al Mondiale per Club il direttore generale Comolli si è alla fine convinto a puntare su di lui, complice anche l’approvazione dello stesso Igor Tudor rimasto ammaliato dal ritmo costante che il calciatore riesce a tenere sulla fascia per tutti i 90 minuti di partita.

La nuova freccia della Juventus arriva dal Brasile

La Juventus è finalmente prossima a piazzare il primo colpo del suo calciomercato estivo. In attesa di capire cosa ne sarà di Randal Kolo Muani e Francisco Conceiçao, la Vecchia Signora ha ben deciso di coprirsi in difesa affondando il colpo per un terzino che si starebbe mettendo in mostra proprio in questo Mondiale per Club.

Ovviamente è ancora presto per parlare di fumata bianca, anche perché entrambi i club vogliono dare precedenza a questa competizione, ma la sensazione è che nell’arco di qualche giorno la situazione si possa sbloccare, anche perché la Juventus non ha altro tempo da perdere considerato l’imminente inizio della prossima stagione. Da capire adesso quali saranno le strategia che la Vecchia Signora attuerà anche per anticipare la concorrenza, ma la strada intrapresa sembrerebbe avere come meta finale proprio la Torino bianconera.

Stando dunque a quanto riportato questa mattina dai colleghi del Corriere dello Sport, per la fascia sinistra la Juventus starebbe seriamente pensando a Joaquin Piquerez del Palmeiras, terzino uruguaiano dal passaporto italiano che in rosa potrebbe tanto prendere il posto di Andrea Cambiaso quanto fargli da riserva (di lusso).

15MLN per il terzino: la Juventus affonda il colpo

Nel corso di questi giorni sono stati fatti i nomi di tanti terzini destri per la Juventus, fra tutti quello di Wesley del Flamengo, ma la Vecchia Signora ha necessità di rinforzarsi anche sulla sinistra, ed è per questo che si starebbe cominciando a parlare di Joaquin Piquerez.

Al momento la società bianconera altro non ha fatto che mostrare interesse nei confronti del calciatore del Palmeiras, ma nei prossimi giorni qualcosa potrebbe sicuramente cominciare a muoversi, anche perché l’italo-uruguaiano potrebbe trasferirsi in Serie A per una cifra irrisoria. Considerando la scadenza del suo contratto nel giugno 2026, cioè tra un anno, Piquerez potrebbe lasciare il Palmeiras per massimo 15 milioni di euro, valutazione che rientra più che abbondantemente nei parametri e nelle possibilità della Juventus.