Inter, Inzaghi ha già scelto il prossimo acquisto: arriva dal Barça

Appello in diretta di Simone Inzaghi che, dopo aver conquistato la finale di Champions League, fa una battuta riguardo il giocatore di proprietà del Barcellona.

Ogni occasione è buona per parlare di calciomercato. Anche dopo un risultato storico, raggiunto questa sera dall’Inter, che ha conquistato la finale di Champions League.

Al termine del match, ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi che dopo aver analizzato la partita della sua squadra, ha lanciato anche un indizio sul prossimo obiettivo di mercato dei nerazzurri.

Una dichiarazione che non è passata inosservata, quella di Inzaghi, che ha fatto i complimenti al giocatore del Barcellona che potrebbe rientrare in una short list di calciatori per la prossima stagione.

Molto dipenderà dalla fine di questa lunga annata, che ha portato l’Inter fino alla finale di Champions che disputerà contro la vicente fra Psg e Arsenal il prossimo 31 maggio a Monaco di Baviera, in una cornice di pubblico davvero incredibile.

Intanto, ecco che arriva il primo indizio di mercato che quanto riguarda il prossimo mercato estivo 2025.

Calciomercato Inter: chi vuole Simone Inzaghi?

Così il tecnico dei nerazzurri, che si è soffermato riguardo un giocatore di proprietà del Barcellona che anche questa sera ha fatto una partita davvero straordinaria.

De Jong Inter, le parole di Inzaghi

“Nell’ultimo periodo si è discusso tanto del talento di Yamal, però io stasera e a Barcellona ho visto anche un altro giocatore di grande qualità che è Frenkie De Jong, mi ha impressionato davvero tanto. Era sempre nella posizione giusta ad aiutare la difesa e a pulire il pallone. Non cambierei mai i miei giocatori con nessuno al mondo però dico sono che De Jong ha qualcosa di sensazione, mi ha impressionato”.

Dichiarazioni, quelle relative ai complimenti di Inzaghi a De Jong, che hanno catturato l’attenzione dello studio di Sky Sport. In particolar modo, Paolo Di Canio con una battuta ha detto.

“Adesso hai un sacco di soldi dopo la conquista della finale, puoi chiederlo finalmente…”. Parole che hanno strappato un sorriso sul volto di Inzaghi che ha lasciato poi l’area intervista.

E chissà che proprio De Jong non possa essere il regalo di Oaktree a Inzaghi, con il calciatore che ha una situazione particolare a Barcellona anche se ha sempre dichiarato grande amore ai colori blaugrana.