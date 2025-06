Juventus, scambio con l’Atletico Madrid: arriva il nuovo esterno

La Juventus sta seguendo da vicino alcuni nomi importanti per migliorare la rosa sul calciomercato: pronto un super scambio.

I bianconeri sono ripartiti da un nuobo progetto, con Igor Tudor a capo della squadra e con un nuovo parco dirigenziale, con l’addio di Cristiano Giuntoli che ha aperto a nuove situazioni importanti tra campo e mercato. Il futuro della Juventus sta cambiando le scelte della rosa, con qualche addio importante e anche con nomi di altissimo livello anche per le nuove entrate.

La rosa della Juve deve essere nettamente migliorata in ogni reparto, con calciatori che dovranno cambiare l’apporto alla rosa bianconera per provare a raggiungere i migliori obiettivi stagionali.

Calciomercato Juventus: arriva un nuovo esterno

La Juve ha bisogno di migliorare la rosa in tutti i reparti, visto che ci sono molti tasselli da mettere in ordine per poter puntare a tutti i trofei stagionali che ci sono in gioco a partire già da giugno con il Mondiale per Club.

La dirigenza della Juve si è messa già alla ricerca di nomi nuovi con cui poter rinforzare l’organico di Igor Tudor ma serve velocizzare ogni trattativa per chiduerle velocemente.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus sta valutando l’innesto di un nuovo esterno di difesa e di centrocampo: si può chiudere con lo scambio.

Juventus, colpo dall’Atletico Madrid: piace Nahuel Molina

Gli obiettivi di mercato e di campo della Juventus sono molteplici in vista della prossima stagione, con tanti calciatori che sono entrati nell’interesse concreto dei dirigenti bianconeri che ora vogliono chiudere l’affare.

Secondo quanto riferisce Giovanni Albanese, la Juventus si è messa sulle tracce di Nahuel Molina. L’attuale esterno dell’Atletico Madrid è stato uno dei pilastri dell’Udinese di qualche anno fa prima di accettare la grande avventura propostagli dai Colchoneros e vivere una delle più importanti esperienze della sua vita da calciatore.

Molina alla Juventus sarebbe un colpo importante per poter migliorare la fascia destra e per regalare a Tudor un esterno a tutta fascia che sappia fare la differenza a livelli davvero importanti.

Juventus su Molina: possibile scambio con Vlahovic

La Juventus segue con interesse Nahuel Molina e per chiudere velocemente la trattativa potrebbe proporre uno scambio con Dusan Vlahovic ai Colchoneros. Diego Simeone cerca un attaccante come il serbo per completare l’attacco e quindi l’affare si può chiudere.

Poi ci sarà da capire se le due squadre troveranno l’accordo sul valore reale dei due calciatori per poter evitare inserimenti di conguagli economici che potrebbero intaccare l’aspetto economico.