Milan, scelto il sostituto di Leao: 50MLN

Il Milan sta per cedere anche Rafael Leao dopo Mike Maignan e Tijjani Reijnders: già scelto il suo sostituto.

I rossoneri devono obbligatoriamente partire da zero dopo quanto fatto in questa stagione, con le enormi difficoltà che hanno rovinato completamente la stagione e il progetto che era appena iniziato. La situazione è da tenere sotto controllo perché potrebbero esserci delle novità importanti nel giro di pochi giorni.

Massimiliano Allegri vuole una rosa coesa, unita e che senta il significato della maglia del Milan, quindi ha accettato di buon grado lo “smantellamento” della rosa attuale per dare via a un nuovo ciclo.

Calciomercato Milan: via anche Rafael Leao

Il Milan è pronto a cambiare totalmente pelle. Allegri ha chiesto di trattenere solo i calciatori che davvero si sentono pronti a indossare la maglia del Milan, quelli che intendono lottare per i colori rossoneri e per riportare la squadra in alto.

Il calciomercato può cambiare totalmente il volto del Milan. Anche Rafael Leao è pronto alla cessione, con il Bayern Monaco fortemente interessato al portoghese e che presto può chiudere l’affare a cifre molto alte.

L’addio di Leao apre nuovi scenari in casa Milan: ora sarebbe già stato individuato il sostituto, con un colpo clamoroso che può arrivare dall’Arsenal.

Leao lascia il Milan: i rossoneri pescano dall’Arsenal

Il nome di Rafael Leao divide il mondo Milan in due perfette metà: il suo addio verrà accolto da alcuni come una “manna dal cielo” perché indispettiti dal suo atteggiamento in campo e fuori e poi c’è chi, invece, resterebbe deluso dalla sua cessione perché lo ritiene tra i più forti al mondo.

Seocndo quanto riferisce MilanDay, Igli Tare sta sondando il terreno per Gabriel Martinelli dell’Arsenal. L’esterno offensivo classe 2001 è un nome che piace molto alla dirigenza rossonera come sostituto di Leao e presto possono esserci incontri giusti per arrivare all’accordo tra le parti.

Il problema maggiore è rappresentato dall’ingaggio di Martinelli che percepisce circa 7 milioni di euro a stagione, cifre che il Milan intende abbassare e proverà a riuscirci con l’inserimento di ricchi bonus.

Martinelli al Milan: 50 milioni o lo scambio

Gabriel Martinelli ha una valutazione di 50 milioni di euro, cifre che il Milan può trovare proprio dalla cessione di Leao e di quella degli altri big. Ci sarà da lavorare molto, non sarà un affare da poter chiudere nel giro di poco tempo e quindi la trattativa sarà lunga.

Non è da escludere che l’Arsenal possa proporre al Milan uno scambio alla pari tra Leao e Martinelli ma tutto dipenderà dai due calciatori, in questo senso.