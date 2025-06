Taty Castellanos è pronto a lasciare la Lazio in questa finestra di mercato estiva: vuole andare in un’altra big.

Il futuro del centravanti della Lazio può cambiare già in queste settimane di giugno: ci sono colloqui con un’altra big di Serie A che è alla ricerca di nuovi attaccanti con cui migliorare il proprio parco offensivo e fare in modo che il nuovo progetto possa spiccare il volo.

L’attaccante argentino della Lazio è stato il punto di riferimento dei biancocelesti anche in questa stagione. Con i suoi gol ha contribuito al sogno di qualificarsi in Champions League ma poi alla fine è mancato nei momenti cruciali e la società si è ritrovata al settimo posto in classifica e quindi senza competizioni europee.

Calciomercato, colpo Castellanos in Serie A: le ultime

La Lazio ha ricominciato da un nuovo progetto tecnico, affidando di nuovo la panchina a Maurizio Sarri che era andato via da dimissionario più di un anno fa. La squadra e la società hanno provato a lavorare nel migliore dei modi senza di lui ma i risultati non sono stati soddisfacenti e alla fine si è tornati sui passi di qualche anno fa.

Ora per tenere sotto controllo i conti a bilancio la Lazio avrà bisogno di cedere qualche calciatore importante e tra gli indiziati principali c’è Taty Castellanos.

Secondo le ultime notizie di mercato, ci sono già colloqui per portare l’argentino lontano dalla capitale nelle prossime settimane.

Il Milan piomba su Castellanos: Allegri cerca punte

La Lazio si è affidata completamente a Castellanos per provare a sostituire Ciro Immobile. Ma l’argentino non ha ricalcato i passi dell’ex capitano biancoceleste che è stato decisivo per anni e anni e ora trovare il suo erede non sarà assolutamente semplice.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, la Lazio ha messo in vendita Castellanos. Lotito vorrebbe provare a trattenerlo ma sa che l’unico modo per smuovere cifre importanti passa attraverso la cessione dell’argentino che ha mercato e può portare cifre importanti nelle casse biancocelesti.

Castellanos è un nome che interessa al Milan di Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano vuole un nuovo centravanti e sta puntando sul laziale che Tare conosce benissimo per completare il parco offensivo.

Milan-Castellanos: la Lazio lo vende solo per cifre top

Il Milan segue Taty Castellanos e presto potrebbe formulare la prima offerta ufficiale da 25 milioni di euro. La Lazio intende guadagnarci il più possibile dalla cessione dell’argentino e chiede non meno di 40 milioni per lasciarlo partire, ma sono cifre troppo alte per arrivare all’accordo.

Tare potrebbe provare a convincere i suoi vecchi dirigenti con un’offerta da 27-28 milioni di euro più bonus legati a obiettivi personali e di squadra che potrebbero portare altri 7-8 milioni nelle casse biancocelesti: poi sarà decisiva la volontà del calciatore.