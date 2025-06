Milan, nuovo centravanti: Allegri ‘scippa’ Inzaghi

Il Milan di Massimiliano Allegri sta provando a rigenerarsi dopo la tremenda stagione vissuta quest’anno: ci sono nuovi nomi.

Il calciomercato sarà il momento più delicato e importante della stagione perché andrà riscritta la nuova scena sulla quale lavorare e con cui fare in modo di poter risollevare il Milan dopo un’annata disastrosa, conclusasi con un doppio esonero e fuori dalle competizioni europee.

Allegri e Tare hanno le idee ben chiare su come costruire il nuovo Milan che dovrà essere competitivo e dovrà tornare necessariamente tra le prime quattro della classe, come obiettivo principale e fondamentale.

Calciomercato Milan: nuovo colpo in attacco

Il Milan sta valutando diversi profili che possono cambiare il volto della squadra di Massimiliano Allegri. Le certezze, ad oggi, sono poche e probabilmente sono riposte tutte nella grande esperienza dell’allenatore livornese che piano piano dovrà ricostruire dalle macerie del club rossonero che ha terminato questa stagione nel peggiore dei modi.

Allegri ha intenzione di costruire una rosa adeguata ai suoi desideri e agli obiettivi del club: sta lavorando fianco a fianco con Tare per trovare i nomi giusti per far crescere la squadra.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Milan ha scelto un nuovo centravanti da affiancare a quelli già presenti in rosa.

Milan: nuovo centravanti ‘scippato’ a Inzaghi

Il Milan sta seguendo nuovi attaccanti per migliorare la rosa di Massimiliano Allegri e per fare in modo che si possa avere la giusta possibilità di lottare alla pari con le altre big della Serie A.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il Milan sta valutando Aleksandar Mitrovic per l’attacco. I rossoneri sono alla ricerca di un nuovo centravanti e ora il serbo è il profilo pricipale su cui si vuole puntare per affiancare Santiago Gimenez per far risalire subito il Milan.

Aleksandar Mitrovic è il nome principale su cui il Milan sta puntando per migliorare l’attacco. Il serbo fa parte della rosa di Simone Inzaghi all’Al-Hilal e potrebbe essere il colpo giusto, perché già grande esperto di campionati europei.

Mitrovic al Milan: colpo da 10 milioni

Mitrovic ha il contratto in scadenza nel 2026 ed essendo un classe ’94 potrebbe essere ancora un nome giusto per poter migliorare la rosa di Massimiliano Allegri e fare in modo che si possa avere un attaccante capace di stravolgere le partite.

Mitrovic al Milan non dipenderà solo dall’addio di Gimenez, visto che i rossoneri vogliono prenderlo a prescindere dalle trattative per il messicano che è finito nel mirino di molti altri club europei che cercano un nuovo centravanti.