Vlahovic in una Big di Serie A, affare assurdo

Dusan Vlahovic disputerà il Mondiale per Club con la Juve prima dell’addio già sancito. L’attaccante serbo è stato accostato a una big di Serie A

Un Mondale per dirsi addio. Si sta per concludere l’esperienza di Dusan Vlahovic con la Juventus, iniziata nel gennaio 2022 con l’arrivo dell’attaccante serbo dalla Fiorentina.

I bianconeri spesero 70 milioni per assicurarsi il centravanti con cui puntellare a lungo il reparto offensivo e, invece, l’esperienza di Vlahovic alla Juve si concluderà con un anno di anticipo rispetto alla scadenza di contratto fissata al 2026. Con l’addio del serbo, la Juventus si libererà di un ingaggio pesante e punta ad incassare almeno 30 milioni, quelli che serviranno per acquistare un sostituto.

Con Milik assente da un anno per infortunio e Kolo Muani a fine prestito, la Juve, con l’addio di Vlahovic, si ritroverebbe senza centravanti dopo il Mondiale per Club. Un lacuna che la dirigenza dovrà colmare in fretta per mettere subito a disposizione di Tudor un attaccante di alto livello che possa almeno arrivare in doppia cifra in quanto a gol segnati, score che Vlahovic ha ottenuto in tutte le sue stagioni in bianconero.

Vlahovic accostato a un top club di Serie A ma l’ingaggio …

La prima proposta per Vlahovic sarebbe arrivata dal Fenerbahce di Mourinho in cerca di un centravanti dopo l’addio di Edin Dzeko. Una destinazione che non convince l’attaccante bianconero per il quale l’Arsenal sembra aver mollato per puntare tutto su Gyokeres dello Sporting Lisbona. Vlahovic ha mercato anche in Serie A. In particolare, l’arrivo di Allegri sulla panchina del Milan ha alimentato i rumors sul gradimento del nuovo tecnico rossonero per l’attaccante con cui ha condiviso tutta la sua seconda esperienza alla Juve.

L’accostamento di Vlahovic al Milan scaturisce dalle esigenze di mercato dei rossoneri che stravolgeranno il reparto offensivo nella prossima stagione. Hanno già lasciato il club Sottil, Joao Felix e Abraham per fine prestito. Poche le chance di rinnovo per Jovic mentre per Chuckwueze si valutano proposte da Liga e Premier League. Su Leao è in pressing costante il Bayern Monaco mentre Morata prolungherà il prestito al Galatasaray. Al momento, gli unici certi di conferma sono Gimenez e Pulisic.

Inevitabilmente, in una situazione simile, il Milan necessita di almeno uno-due centravanti da inserire in organico. L’interesse dei rossoneri per Vlahovic, come confermano più fonti, c’è ma l’attuale ingaggio percepito dal serbo (12 milioni circa) rappresenta un ostacolo insormontabile per trasformare il gradimento del Milan (e di Allegri) in qualcosa di più concreto.

Un’indiscrezione di mercato comunque da tenere d’occhio soprattutto se la Juve non dovesse riuscire a piazzare l’attaccante subito dopo il Mondiale. Ad agosto, soprattutto verso la fine del mercato, sia i bianconeri che lo stesso Vlahovic potrebbero abbassare le loro pretese se lo stallo sulla cessione dovesse perdurare. Assolutamente da escludere l’eventuale cessione in prestito di Vlahovic al Milan o a un altro club, un’ipotesi non praticabile con un solo anno residuo di contratto per il giocatore.