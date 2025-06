Darwin Nunez, no all’Arabia per la Serie A: 60MLN, arriva a giorni

Darwin Nunez è uno dei nomi che si può liberare per la Serie A: contatti diretti con una big per chiudere subito l’affare.

L’attaccante uruguaiano sta valutando di andare via dal Liverpool per ritrovare la sua serenità calcistica altrove. La stagione non è stata per niente semplice dal punto di vista personale, ci sono state molte difficoltà dal punto di vista realizzativo e anche del gioco. Non è mai riuscito a convincere realmente Arne Slot che lo ha relegato al ruolo di riserva di lusso.

Il futuro di Darwin Nunez può cambiare da un momento all’altro: ora c’è la Serie A nel suo destino, o almeno sembra essere così, visto che ci sono sirene di un trasferimento immediato.

Calciomercato, Nunez verso la Serie A? Le ultime

Darwin Nunez ha vissuto una stagione molto particolare con i Reds, visto che per Arne Slot non è stato mai l’uomo di punta della rosa ed è diventato in poco tempo una delle riserve di lusso per l’allenatore olandese.

L’uruguaiano era arrivato in Premier League con aspettative altissime ma poi ha pian piano perso certezze e confidenza con il gol, con Luis Diaz che si è preso il posto da centravanti, nonostante non lo fosse di “natura”.

Secondo le ultime notizie di mercato, Darwin Nunez è pronto ad approdare in Serie A: ci sono contatti diretti con l’uruguaiano.

Il Napoli fa sul serio per Darwin Nunez

Dopo aver chiuso, quasi, il colpo Kevin De Bruyne, con le visite mediche imminenti e poi la firma sul contratto, il Napoli fa sul serio anche per Darwin Nunez. Antonio Conte esige una rosa di altissimo livello per continuare a sognare in grande e per fare bene anche in Champions League, dove si può andare molto avanti e si possono guadagnare punti importanti per puntare al Mondiale per Club, vero grande obiettivo di De Laurentiis.

Il solo Lukaku non basta in attacco e, secondo quanto riferisce Alfredo Pedullà, ora il Napoli si è messo sulle tracce di Darwin Nunez. È un nome che ruota da qualche settimana in orbita Napoli ma ora la situazione si sta scaldando sempre di più.

Giovanni Manna è in procinto di volare a Liverpool per provare a chiudere il colpo il prima possibile e portare in azzurro un altro campione della Premier League, come accaduto anche l’anno scorso.

Darwin Nunez rifiua l’Arabia: il Liverpool vuole 60 milioni

Il Liverpool intende cedere Darwin Nuñnez per non mano di 50 milioni di euro, anche se il Napoli proverà a strapparlo ai Reds a cifre minori, in modo da poter coprire più facilmente il suo ingaggio che resta molto alto.

Il Napoli metterà sul piatto un’offerta da 40 milioni di euro di parte cash e cospicui bonus legati a obiettivi singoli e di squadra che possono alzare l’offerta fino a 47-48 milioni di euro complessivi.