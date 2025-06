Gli addii non finiscono più al Milan: se ne va anche il giovane gioiello

Il Milan rischia di perdere il suo gioiello già in questa sessione di mercato. Può ritrovarsi nella stessa situazione di Maignan

Mercato in grande fermento al Milan tra possibili acquisti e inevitabili cessioni che stravolgeranno l’organico dei rossoneri.

Cominciamo dalla certezze. Tijjani Reijnders è un nuovo giocatore del Manchester City. L’ufficialità è arrivata stamane, scatenando l’inevitabile malcontento dei tifosi milanisti sui social, delusi e arrabbiati per la perdita del centrocampista. Poteva raggiungerlo in Premier League anche Mike Maignan ma il Chelsea non ha accontentato le richieste del Milan, evidentemente disposto a tenersi il portiere anche con un solo anno di contratto.

Yunus Musah, intanto, si appresta a diventare un nuovo calciatore del Napoli mentre Theo Hernandez attende il rilancio dell’Atletico Madrid, dopo il rifiuto all’Al Hilal, con il Milan che ha chiuso definitivamente alla sua permanenza. E’ tutto ? Non ancora. Oltre a Maignan e Hernandez, infatti, c’è un altro calciatore rossonero che non ha rinnovato il contratto in scadenza nel 2026. Un giovane talento che, nell’ultima stagione, ha esordito in Serie A e militato sia nella Primavera che nel Milan Futuro.

Milan, nessun rinnovo per il talento rossonero: cessione possibile

Si tratta di Mattia Liberali. L’esperto di mercato Matteo Moretto ha confermato che, al momento, non si registrano contatti tra il Milan e l’entourage del giovane trequartista per il prolungamento dell’attuale contratto in scadenza tra un anno. Una situazione che espone, inevitabilmente, Liberali alle possibili pretendenti che potrebbero acquistarlo con un indennizzo minore rispetto al valore effettivo del giocatore.

Liberali interessa a club di Serie A (Fiorentina e Atalanta su tutti), Serie B ed esteri con Tottenham e Borussia Dortmund che lo seguono da tempo. Lo scorso gennaio – lo ricordiamo – Liberali ha cambiato agente, affidandosi ad Alessandro Lucci. Sarà lui, eventualmente, a trattare il rinnovo con il nuovo d.s. del Milan, Igli Tare, qualora l’intenzione dei rossoneri non sia quella di privarsi di uno dei migliori talenti del suo settore giovanile.

E’ stato Fonseca a far esordire Liberali in Serie A in occasione di Milan-Genoa dello scorso 15 dicembre. Da quella partita, il trequartista classe 2007 non ha avuto più spazio in prima squadra, dividendosi tra Milan Futuro e Primavera. Con quest’ultima ha centrato la finale di Coppa Italia e playoff Scudetto. A proposito di giovani rossoneri, attenzione anche alla decisione su Francesco Camarda. C’è stato un incontro ieri a Casa Milan tra la dirigenza e l’agente Giuseppe Riso. Non è da escludere una sua cessione in prestito, ipotesi peraltro già sfiorata a gennaio quando è stato Ibrahimovic a opporsi al suo trasferimento al Monza.