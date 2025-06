Milan, dalla Serie A il sostituto di Leao: lo prendono a 20MLN

Il calciomercato del Milan si basa sul futuro di Rafael Leao: il portoghese può essere ceduto ad altre big e ora Tare sta già valutando il sostituto.

I rossoneri sono alla ricerca di nomi nuovi per poter migliorare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri che vuole rifondare una squadra che in questo momento è completamente K.O. per quanto accaduto in questa stagione. Tanti calciatori potrebbero partire e lasciare, come già fatto da Tijjani Reijnders che si è unito al Manchester City di Pep Guardiola.

Un altro dei calciatori di spicco che possono lasciare il Milan è Rafael Leao: il portoghese ha mercato e potrebbe essere un altro sacrificio per la dirigenza che deve risanare i conti a bilancio.

Calciomercato Milan: Leao verso la cessione

Il futuro di Rafael Leao può cambiare nel corso delle prossime settimane. Ci sono delle situazioni che si stanno incastrando giorno dopo giorno e che possono stravolgere la rosa del club rossonero che, ora, spera di poter ricostruire alla grande per tornare a competere con le grandi del nostro campionato e non solo.

Leao è seguito dai top club d’Europa che sono pronti a sborsare oltre 70 milioni per assicurarsi l’attuale numero 10 del Milan che potrebbe decidere di salutare i rossoneri visto che non ci sarà l’Europa ad aspettare il Milan quest’anno.

Secondo le ultime notizie di mercato, la cessione di Leao apre a nuovi orizzonti in casa Milan: Tare sta già seguendo una pista alternativa dalla Serie A.

Milan, via Leao: il sostituto arriva dalla Serie A

Il Milan sta iniziando a scrivere nuove pagine del suo futuro e ha l’obiettivo di fare grandi cose per poter ricostruire una rosa all’altezza delle aspettative dei tifosi rossoneri.

Secondo le ultimen notizie di mercato, per sostituire Rafael Leao il Milan pensa anche a Dennis Man del Parma. Il laterale rumeno è stato uno dei protagonisti della passata stagione e il suo futuro è in bilico. “Non ho mai detto di voler andare via. Deciderò insieme alla mia famiglia cosa sarà meglio per me“.

Le parole di Man dopo la partita della Romania hanno aperto alla cessione, visto che qualche settimana fa aveva annunciato la volontà di fare un salto in avanti in carriera. E il Milan senza coppe potrebbe decidere di puntare su calciatori simili.

Dennis Man al Milan: il Parma vuole 20 milioni

Il Milan segue Dennis Man come sostituto di Rafael Leao. L’esterno rumeno piace molto a Igli Tare che lo avrebbe voluto portare anche alla Lazio al tempo in cui lavorava per i biancocelesti ma poi non ha mai affondato il colpo.

Man direbbe subito sì al Milan, con il Parma che chiede 20 milioni per cedere l’attaccante classe ’98. La trattativa può andare avanti già nei prossimi giorni ma verrebbe finalizzata solo all’atto della cessione di Leao.