Calciomercato, follie per Hien: a 40MLN in una big di Serie A

Il calciomercato delle grandi di Serie A si è aperto con colpi di grande importanza e ora ci sono novità molto importanti sul Isak Hien.

Il difensore svedese è stato uno dei migliori dell’intera Serie A in questa stagione e ora il suo futuro potrebbe incredibilmente cambiare. Dopo l’addio di Gasperini, in casa Atalanta potrebbero esserci molti cambiamenti importanti che possono stravolgere la rosa del club bergamasco.

Ci sono già diverse trattative in corso che possono portare la Dea a un vero e proprio restyling e ora per il futuro di Hien si stanno aprendo nuove opportunità.

Calciomercato, colpo Hien in una big: le ultime

Il nome di Isak Hien è da tempo nel mirino delle grandi del nostro campionato che hanno capito effettivamente il valore del calciatore da quando ha firmato per l’Atalanta e si è preso il posto da titolare con Gian Piero Gasperini, diventando uno dei centrali più solidi in assoluto e uno dei profili su cui puntano le big.

Le prestazioni di Hien sono finite nel mirino di tanti allenatori di prima fascia, non solo in Serie A, che sono pronti a strapparlo all’Atalanta per renderlo un pilastro delle rispettive rose.

Secondo le ultime notizie di mercato, il futuro di Isak Hien potrebbe essere lontano dall’Atalanta e in un’altra big di Serie A: contatti in corso per l’accordo.

Napoli su Hien: l’Atalanta fa muro

Il Napoli è letteralmente scatenato sul mercato. L’obiettivo, come promesso a Conte qualche settimana fa, è quello di costruire una rosa all’altezza delle aspettative del tecnico leccese e una squadra che sappia e possa affrontare tutte le competizioni che si giocheranno al massimo livello.

Secodo quanto riferisce Fabrizio Romano, il Napoli è sulle tracce di Isak Hien e vuole provare a chiudere il colpo il prima possibile. Gli azzurri sono sulle tracce di diversi calciatori da poter portare alla corte di Conte il prima possibile così da chiudere velocemente le entrate, senza rilanci e aste.

L’Atalanta fa muro per Hien e non vorrebbe venderlo. La Dea ha fissato a 45-50 milioni il costo del cartellino del centrale svedese classe ’99, proprio per allontanare le pretendenti, ma il Napoli potrebbe toccare quota 40 milioni.

Non solo Hien: il Napoli pensa anche a Scalvini

Il primo e vero obiettivo del Napoli è Giorgio Scalvini dall’Atalanta. Il difensore italiano è tra i migliori del nostro campionato ma l’Atalanta non ha alcuna intenzione di cederlo e per questo motivo gli azzurri si sono fiondati sul Piano B che è Hien.

Antonio Conte vuole un nuovo difensore di alto livello da affiancare a Buongiorno e ai difensori attuali, in modo da poter avere un reparto ben formato per affrontare le grandi competizioni.