Intreccio in Serie A, l’annuncio di Pulisic svela il nuovo acquisto

Il Milan sta rinnovando totalmente la sua rosa, così come stanno facendo pian piano tutti i club della Serie A: annuncio di Pulisic.

Ci sono molte situazioni che stanno cambiando e che pian piano possono trasformare i vari club in vista dell’inizio della prossima stagione che si avvicina sempre di più. Alcune squadre stanno acquistando sia dall’estero che dalla Serie A e ora si entra nel vivo delle trattative, così da poter fare in modo che gli allenatori siano in grado di poter competere alla grande in Serie A e in Europa.

Il calciomercato è già iniziato, con la finestra speciale aperta per 10 giorni a giugno, e ora si sono già avviati i contatti per velocizzare le trattative.

Calciomercato, intreccio in Serie A: pronto un nuovo colpo

Il futuro di molti club si sta scrivendo proprio in queste ore, con trattative che pian piano stanno entrando nel vivo e che possono davvero cambiare il volto di alcuni club. Alcuni affari sono già diventati ufficiali e molti altri potrebbero essere chiusi nel giro di pochi giorni.

Il Milan è una delle squadre destinate a cambiare pelle più di altre dopo la stagione complicatissima che ha vissuto e quindi dovrà portare nuovi calciatori a Max Allegri ma anche cederne diversi per poter risanare i conti a bilancio.

Secondo le ultime notizie di mercato, c’è una trattativa che può decollare nelle prossime ore: intreccio in Serie A svelato anche da Pulisic.

Asse Napoli-Milan: Pulisic svela l’addio di Musah?

Il Napoli sta seguendo da vicino Yunus Musah del Milan. Il centrocampista americano non ha vissuto una buona stagione in rossonero, non è stato uno dei titolari inamovibili della rosa e quando ha giocato non è stato sempre perfetto nel gioco proposto da Fonseca e da Conceiçao.

La trattativa tra Napoli e il Milan è in fase avanzata, con gli azzurri che sono pronti a sborsare 25 milioni più bonus per arrivare all’americano e regalare un nuovo centrocampista ad Antonio Conte. Dopo De Bruyne potrebbe essere il 22enne americano il prossimo rinforzo per la mediana.

In un’intervista rilasciata a CBS Sport Golazo, Christian Pulisic ha parlato del futuro di Musah, annunciando sostanzialmente il suo addio imminente: “È stato un piacere essere con Musah nello spogliatoio del Milan”.

Musah al Napoli: quando si può chiudere

Yunus Musah è uno dei nomi che il Napoli segue da vicinissimo. Antonio Conte vuole una rosa capace di fare grandi cose sia in Serie A che in Europa e sa che andrà rinforzata in tutti i reparti perché c’è tanto da migliorare se si vuole colmare il gap e fare qualche step in avanti anche in Europa.

Musah al Napoli è un colpo che si può chiudere già entro la fine della prossima settimana. I contatti tra il Milan e il Napoli sono costanti, con Manna che vuole arrivare al sì definitivo in modo da portare a Dimaro la squadra quasi al completo.