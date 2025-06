Juventus, arriva la stellina italiana: al posto di Nico Gonzalez

La Juventus sta valutando molti nomi nuovi per investire sul mercato: ora spunta anche la stellina del calcio italiano.

I bianconeri stanno iniziando a valutare i colpi da mettere a segno per la prossima stagione, con tanti nomi che possono fare la differenza nella prossima stagione per colmare il gap con le altre big, sia in Italia che in Europa. La situazione è da tenere sotto controllo perché la rosa va nettamente migliorata in tutti i reparti, pur dovendo rinunciare a qualche calciatore importante.

Il futuro della Juventus passa sicuramente anche dalle scelte che si faranno sul mercato, in entrata e in uscita: ora l’obiettivo è rigiovanire e rinforzare la rosa.

Calciomercato Juventus, colpo a sorpresa dall’Italia

La Juventus vuole tornare a prendersi la scena nel calcio italiano e anche in Europa. I bianconeri si sono affidati in tutto e per tutto a Igor Tudor che avrà il compito di riportare la juventinità al primo posto nel suo gruppo per poter sperare di tornare a vincere.

Ci sono alcuni calciatori che non faranno più parte del suo progetto e possono essere ceduti per fare cassa e per andare a puntare su profili che più si avvicinano al modo di fare calcio del tecnico croato.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus vuole chiudere un colpo a sorpresa dall’Italia Under 21: è uno dei protagonisti della selezione di Nunziata.

Juventus, Nico Gonzalez può essere ceduto

Nico Gonzalez è uno dei calciatori che Igor Tudor non ritiene indispensabili per la sua Juventus. L‘argentino ha sicuramente ottime qualità che, però, non si sposano alla perfezione con l’idea di calcio che il tecnico croato vuole portare alla Juventus.

Nico Gonzalez è un nome che piace a tante squadre, sia in Serie A che in giro per l’Europa e non è da escludere una cessione a titolo definitivo già nelle prossime settimane.

Con l’addio di Nico Gonzalez si dovranno valutare nuovi innesti e secondo quanto riferisce Nicolò Schira, la Juventus ha messo nel mirino Luca Koleosho, attaccante esterno del Burnley ma anche stellina del calcio italiano.

Luca Koleosho obiettivo della Juventus: le ultime

Luca Koleosho è uno degli obiettivi di mercato della Juventus. Il giovanissimo talento italiano ha appena raggiunto la promozione in Premier League con il Burnley ed essendo un classe 2004 ha grandi praterie davanti a sé per esprimersi al meglio.

La Juventus è in contatto con il suo entourage per capire la fattibilità dell’affare e poi andrà anche a contattare il Burnley. Il club inglese chiede non meno di 30 milioni per il talentino italiano.