Comprano Dybala, convinto dal suo ex compagno: firma subito

Il futuro di Paulo Dybala sta diventando di nuovo un rebus per l’ambiente Roma: pronto l’addio ai giallorossi?

La Joya è uno degli attaccanti più forti del nostro campionato, negli anni è stato capace di grandissimi cose e con la Roma ha fatto sì che la squadra potesse sognare in grande sia in Italia che in Europa.

Nella scorsa stagione, la Roma ha perso il suo giocatore migliore proprio nel momento più importante del campionato. Il suo K.O. ha compromesso la parte finale della stagione, portando la Roma a perdere alcuini punti fondamentali per il futuro e per le ambizioni.

Futuro Dybala: si parla di addio alla Roma

La delicatezza fisica che accompagna Dybala è sinonimo di forte incertezza per la Roma che non intende affidarsi ancora a lungo a un calciatore molto forte ma anche così fragile muscolarmente e quindi già in questi mesi estivi si potrebbe decidere per l’addio definitivo.

Le prestazioni di Dybala alla Roma e in Serie A in generale sono state sempre eccellenti. È stato capace di fare grandi cose e tutti si sono innamorati del suo estro e del suo modo di giocare e ora per lui si aprono nuove prospettive future.

Secondo le ultime notizie di mercato, Paulo Dybala quest’estate può davvero lasciare la Roma per firmare un nuovo contratto: lo convince un suo grande amico.

Dybala lascia la Roma: Paredes lo porta al Boca Juniors

Leandro Paredes vuole continuare a giocare insieme a Paulo Dybala, ma al Boca Juniors. Il centrocampista argentino sembra sempre più vicino al ritorno in patria, nella squadra che ha sempre tifato sin da bambino e vuole portare con sé Paulo Dybala. Lo ha annunciato già diversi mesi fa e ora vuole procedere nell’affare, facendo quasi da intermediario e da direttore sportivo nella trattativa.

“A Dybala faccio pressione, gli dico sempre che se torno in Argentina lui viene con me“, ha detto Paredes in un’intervista concessa a fratelli Gastón ed Esteban Edu. Paredes non ha mai nascosto la sua voglia di tornare in patria e vuole portare con sé la Joya.

“Lui avrebbe voglia di giocare in Argentina, poi vediamo quello che accadrà. Certo, lui è legato molto all’Instituto, dove ha esordito. Può giocare nel Boca e poi terminare nell’Instituto“, ha poi concluso Paredes parlando del ritorno in Argentina.

Futuro Dybala: incontro con Gasperini e poi la decisione

Il futuro di Dybala si decide nel mese di luglio. Dopo le vacanze estive ci sarà il raduno con la squadra e con Gian Piero Gasperini. Avrà prima un coloquio con il suo allenatore attuale e poi deciderà per il suo bene e per quello della Roma.

La Roma lascerebbe partire Dybala di fronte a un’offerta di 15 milioni di euro ma se la volontà della Joya sarà quella di andare via a tutti i costi, i giallorossi potrebbero decidere anche per la rescissione consensuale o di accordarsi a cifre minori.