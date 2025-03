Roma, l’hanno convinto: porta con sé anche Dybala

Cambia tutto in Italia e per la Roma perché ci sono delle importanti notizie che riguardano il futuro di Paulo Dybala che ora può davvero dire addio.

L’avventura in giallorosso per il campione argentino potrebbe essere terminata nel modo peggiore possibile, senza nemmeno un degno saluto per quello che è stato per anni uno dei fuoriclasse della Serie A che tra Palermo, Juve e Roma ha dato sempre spettacolo e un contributo importante con le squadre dove ha giocato per il raggiungimento degli obiettivi finali. Adesso però qualcosa può cambiare per Dybala che starebbe valutando seriamente di prendere una nuova strada.

La Roma sta avviando un nuovo progetto ed entro l’estate che ci sarà una rivoluzione grossa per provare a raggiungere determinati accordi che possono essere decisivi per il futuro. Arriverà un nuovo allenatore e con lui anche dei nuovi acquisti, ma sono inevitabili anche le partenze e tra queste spunta quella possibile di Paulo Dybala. Il calciatore però in questo momento è infortunato e può quindi non avere la possibilità di giocare un’ultima partita con la maglia giallorossa.

Calciomercato Roma: stanno convincendo Dybala

Arrivano aggiornamenti in merito a quella che può essere la scelta di Dybala di firmare con una nuova squadra e lasciare la Roma. Perché il calciatore argentino che si è da poco operato dopo un brutto infortunio starà fuori tutta la stagione e con un addio in estate non avrà quindi la possibilità di salutare i tifosi con un’ultima partita.

Attenzione quindi a quelle che sono le notizie arrivate nelle ultime ore che riguardano proprio la scelta di Dybala che può firmare con un’altra squadra a cui è fortemente legato. Perché in vista dell’estate si parla sempre di più dell’addio di Leandro Paredes che avrebbe nel suo contratto con la Roma una clausola che gli permetterebbe di liberarsi per firmare con il Boca Juniors.

Il calciatore terminerà la stagione e poi valuterà, ma oltre al centrocampista argentino c’è un altro argentino che può lasciare la Roma e firmare con il Boca Juniors ed è proprio Dybala. Lo riportano i colleghi di Tuttomercatoweb.

Nelle scorse ore anche la moglie di Dybala, la signora Oriana Sabatini, ha svelato come questo possibile trasferimento di cui si parla potrebbe andare a creare anche ‘problemi’ familiari. Il padre di Dybala vuole che si trasferisca al Boca Juniors, mentre il padre della moglie Oriana è un grandissimo tifoso dei rivali del River Plate e ci rimarrebbe molto male.