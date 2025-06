Dallo show contro l’Atalanta al Napoli: Conte beffa ancora la Juve

Il Napoli è molto attivo sul calciomercato, con tanti nomi che possono fare al caso di Antonio Conte: pronto un nuovo acquisto.

Il futuro del club azzurro si prospetta molto interessante, con molti nomi che si stanno facendo largo nelle idee di Giovanni Manna che intende portare all’ombra del Vesuvio tanti calciatori che possano fare al caso di Antonio Conte. L’obiettivo è quello di continuare a vincere ancora e di provare a fare il meglio possibile anche nella nuova Champions League che porterebbe introiti di altissimo livello nelle casse di De Laurentiis.

Il calciomercato del Napoli è iniziato col botto ma potrebbero esserci molti volti nuovi a partire dai primi giorni di luglio: ora spunta anche una stellina del calcio mondiale.

Calciomercato Napoli: arriva un altro super colpo

Il futuro del Napoli sembra poter essere estremamente importante, con molti calciatori che ora vedono la casacca azzurra come un punto di arrivo e non di partenza, proprio come da obiettivo fissato da Antonio Conte nelle sue prime conferenze da allenatore del Napoli.

Il colpo De Bruyne può dare tanto in questo senso, visto che ci sono molte più possibilità di convincere giovani in rampa di lancio o calciatori già affermati a scegliere il progetto azzurro, per le ambizioni e per il tipo di stagione che si giocherà.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Napoli sta valutando un nome nuovo da regalare ad Antonio Conte: sarebbe il sostituto di Khvicha Kvaratskhelia.

Napoli, contatti per Chemsdine Talbi: le ultime

Il Napoli sta sondando il terreno per nuovi attaccanti molto giovani da regalare a Conte. L’obiettivo è quello di costruire una rosa con un mix di giovani e calciatori navigati, così da poter dare brillantezza ma anche tanto cervello alla stagione.

Secondo quanto riferisce Matteo Moretto, il Napoli è sulle tracce di Chemsdine Talbi del Club Brugge. Il giovanissimo talento belga-marocchino è uno dei nomi più interessanti del panorama mondiale e potrebbe diventare un’ipotesi concreta per l’attacco di Antonio Conte.

Talbi al Napoli sarebbe un colpo d’oro, anche perché si tratta di un talento di altissimo livello. Fece già assaggiare le sue qualità all’Atalanta, in Champions League, con una doppietta di grande spessore che lo portò sulla scrivania di tutti i grandi club al mondo.

Napoli, tutto su Talbi: piace anche alla Juventus

Il Napoli è sulle tracce di Talbi e presto approfondirà i contatti con il Club Burgge per arrivare a un accordo prima con il club e poi con il calciatore che, nei primi colloqui tra le parti, ha già dato il benestare al trasferimento.

Anche la Juventus ha mostrato interesse per Talbi negli ultimi mesi ma gli azzurri possono tentare lo scatto e superare tutta la concorrenza.